今年七大稅務熱門議題 安永解析如何因應

全球稅制與政策領域將今年迎來許多重大變革，包括川普再任美國總統的新政2.0與新稅制變化、國際反避稅浪潮、職場性平工作法、產創條例修正草案、健勞保雙漲與企業減稅優惠，以及越南稅務最新變動，將影響企業經營模式。其中針對川普2.0，安永聯合會計師事務所全球貿易及供應鏈稅務諮詢服務執業會計師吳雅君對台商提出五點策略，分別是檢查供應鏈、產品的稅則號別確認、原產地分析、進口商品估價策略以及重整供應鏈。

安永聯合會計師事務所與安永圓方國際法律事務所今天列出最值得關注的稅務及性平熱門議題，進行深入解析。首先針對最低稅負與川普新政，企業如何因應，安永國際及併購重組稅務諮詢服務執行總監馮葦祺提醒，川普計畫降低美國本土製造公司的聯邦公司所得稅率至15%，擬對全球進口商品特別是中國進口商品，加徵高關稅，建議台商提前分析「棒子」（關稅調增）將對在美國的商業模式和供應鏈帶來哪些變化，以及不同模式下之關稅、移轉訂價策略所需做的相對應調整。最後針對這些情境，模擬集團利潤分布並計算在支柱二規則下的有效稅率，作為商業決策中稅務面的考量。

其次，川普回歸，美國優先策略捲土重來，全球供應鏈將重新洗牌，其對於中國大陸、歐盟、墨西哥等國家將採取手段提升風險，各國也可能針對關鍵產業實施報復性關稅，試圖雙邊談判。安永全球貿易及供應鏈稅務諮詢服務執業會計師吳雅君建議台商五點策略。一、檢查供應鏈：確認產品是否涉及中國製造，避免被認定為中國原產地的可能；二、產品的稅則號別確認：申請稅則號別解釋令，確認進口產品不在懲罰性關稅清單內；三、原產地分析：企業商品進行原產地分析，申請美國原產地解釋令，取得非中國原產地的解釋；四、進口商品估價策略：利用首次銷售原則，降低進口商品的課稅基礎；五、重整供應鏈：協助企業進行供應鏈調整，例如至美國外國貿易區(FTZ)設廠，或利用相關貿易協定，爭取更多關稅優惠。

第三，全球反避稅趨勢升溫，企業若未提前準備，可能面臨高額補稅，安永移轉訂價服務執業會計師林志仁提醒，企業可預先主動採取以下行動，包括平時即定期檢視集團移轉訂價政策及集團間利潤分配的合理性；提前申請APA（預先訂價協議），降低稅負不確定性，若有租稅協定適用，最好能與協定國進行雙邊預先訂價協議申請，避免重複課稅；善用租稅協定，針對過去補稅年度提出MAP（相互協議程序）申請，以降低重複課稅的衝擊。

第四，近來多起職場性騷擾及霸凌事件引發關注，安永圓方國際法律事務所合夥律師闕光威說，六種行為可能構成職場性騷擾，包括不適當的凝視、不當言論、觸摸或親吻或嗅聞他人身體、展示性暗示影像、反覆跟蹤或追求、利用權勢性騷擾，都是構成性騷擾調查的行為範圍。雇主依照最新法令規定，如果未在企業內部依法善盡性騷擾防治措施及進行員工教育訓練，不僅會被主管機關裁處罰鍰，也將可能和加害人對被害人負共同連帶賠償責任。

第五，政府推動產創條例修法，鼓勵企業投資創新技術，安永稅務依規服務執業會計師葉柏良分享修法重點，包括加碼投資額度：增訂AI、節能減碳項目，投資上限提高至20億元，施行期限延長至118年12月31日；保護關鍵技術：要求公司從事投資國外特定國家或地區、特定產業或技術或達一定金額以上，需事前申請核准；支持新創發展：有限合夥創投事業的實收出資額門檻，調降至1.5億元，投資新創比例提高至50%，得採透視個體概念課稅。

第六，今年起，基本工資調升至月薪新臺幣2萬8590元，連帶健保與勞保費用也雙雙上調，勞保費費率自今年起調漲0.5%，健保費則主要調高了高薪員工的費用。安永薪資委外服務執業會計師溫珮絃表示，在人事成本不斷墊高的壓力下，政府提供企業減稅優惠。針對非大型企業（資本額1億元以下，或員工200人以下)，提供營利事業所得稅的稅負減免，符合條件者，人員擴編的薪資費用可以加成2倍在稅上減除；加薪幅度的薪資費用，可加成1.75倍作為稅務減除，建議企業諮詢專家檢視適用條件，並準備資料申請。