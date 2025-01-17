台美類租稅協定 過頭關

「美台快速雙重稅收減免法案」（類租稅協定）捲土重來，15日在美國眾議院高票通過審查，接下來仍須經過參議院表決、美國總統簽署後才會生效。賴清德總統昨（16）日表示，這顯示跨黨派支持，期許能建立台美關係的新里程碑。

這項法案在美國上一屆國會卡關，主因與其他爭議法案包裹處理，直到美國國會改選，屆期不續審，今年新會期捲土再來。據了解，此次與爭議法案脫鉤，預料在國會這關將會順暢許多，然而法案須經過總統簽署才生效，市場認為，美國候任總統川普是最後的魔王關卡，也是最大變數。

立法院長韓國瑜明（18）日將率團赴美，出席川普就職典禮，賴總統昨日會晤慶賀團成員，期待能傳遞台灣人民誠摯祝福，並清楚傳達台灣人民對民主堅定的承諾，他提到15日在美國眾院通過的美台快速雙重稅收減免法案，表示這顯示美國跨黨派支持，期許能建立台美關係的新里程碑。

解決台美雙重課稅問題，目前通過眾院的第一關，接下來還有參院、美總統簽署兩大關卡，財政部官員昨日表示，對於後續發展審慎樂觀。

財政部官員表示，若順利經美國總統簽署，雙方經過確認後，將會簽署國際文書，過往傳統租稅協定多是在簽署隔年生效，但解決台美雙重課稅刻不容緩，未來將會與美方協商，加速法案生效。「美台快速雙重稅收減免法案」涵蓋降低扣繳稅率、常設機構判定等。