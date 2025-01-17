台灣美國商會82%會員憂能源供應 呼籲政府重視電力充足

台灣美國商會昨（16）日發布《2025年商業景氣調查》報告，有82%受訪者對台灣未來的能源供應表示擔憂，52%呼籲政府在未來一年應將能源充足性作為首要任務，比去年上升13個百分點，反映能源議題受美商高度關注。

面對川普2.0將至，台灣美國商會理事長Dan Silver表示，此調查期間是在美國大選結果出爐後，商會會員仍看好台灣經濟前景，也呼籲趕緊完成台美避免雙重課稅協議，並強調，若台美能夠簽署雙邊自由貿易協定（BTA），永久享有關稅優惠，就能讓台美各項經貿不受阻礙。

美國商會商業景氣調查 圖／經濟日報提供

調查顯示，考量數位轉型、創新策略推動，九成台灣美國商會會員計畫維持或增加今年在台灣的投資，不過有78%受訪者關注綠能供應問題，甚至有82%對台灣未來能源供應表示擔憂，52%受訪者呼籲政府在未來一年應將能源的充足性作為首要任務，這不僅是逾半數台灣美國商會會員的看法，更比去年上升13個百分點。

美國是台灣第二大貿易夥伴，有多達74%會員認為，台灣與美國簽署雙邊貿易協定，對其發展業務具有關鍵性影響；71%認為，台美避免雙重課稅協議有必要。

此外調查還顯示，有八成受訪會員對台灣未來一年經濟展望有信心，而對未來三年成長有信心的比率則有77％。

至於緊繃的兩岸關係是否對台灣美國商會會員產生影響？調查指出，僅管國家安全與兩岸關係是重要的關注點，但大多數受訪者皆表示，2024年台海局勢緊張加劇並未帶來重大影響。

不過，40%公司正在修訂其持續性營運計畫，以應對當前的地緣政治局勢，其中有17%將增加對台灣投資，比去年增加了8個百分點。

台灣今年度中央政府總預算仍在立法院協商未過，目前已有多個台灣工商團體呼籲理性審查、早日通過，否則恐衝擊台灣經濟及產業發展。

對此Dan Silver表示，台灣美國商會的商業景氣調查是以長遠角度來看台灣政經環境以及台美關係，會員持續對台灣經濟前景有信心。