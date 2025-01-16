快訊

太像911事件？巴基斯坦國際航空宣傳復飛巴黎 「直衝鐵塔」廣告挨轟

22:02槍聲響…賴政府首度執行死刑 法務部說明：黃麟凱已伏法

已槍決！法務部證實死囚黃麟凱伏法 晚間10時45分開記者會

國泰世華聯手北地檢署打擊詐騙犯罪 共簽反詐MOU

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
國泰世華銀行與台北地檢署共同簽署「聯盟盾專案」反詐MOU，更是首家與臺北地檢署合作建立可疑金融帳戶即時通報機制的銀行，共創金檢反詐合作里程碑。簽署儀式由國泰世華總經理李偉正（左六）、台北地檢署檢察長王俊力（右五）率領主管與同仁合影留念。圖/國泰世華銀行提供
國泰世華銀行與台北地檢署共同簽署「聯盟盾專案」反詐MOU，更是首家與臺北地檢署合作建立可疑金融帳戶即時通報機制的銀行，共創金檢反詐合作里程碑。簽署儀式由國泰世華總經理李偉正（左六）、台北地檢署檢察長王俊力（右五）率領主管與同仁合影留念。圖/國泰世華銀行提供

國泰世華阻詐成效連兩年蟬聯業界第一，根據警政署最新統計，截至去年9月，臨櫃攔阻成功件數近1,800件，金額達13.8億元，阻詐不遺餘力。為打造更安全的金融環境，16日宣布將與台灣台北地方檢察署攜手合作，由國泰世華銀行總經理李偉正與台北地檢署檢察長王俊力，共同簽署「聯盟盾專案」合作意向書(MOU)，更是首家與台北地檢署合作建立可疑金融帳戶即時通報機制的銀行，共創金檢反詐合作里程碑。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，國泰世華積極布建金融防詐守護網，以推動防詐互助合作為核心，持續拓展與金融同業、民間企業、公部門的交流協作，建立資訊共享、風險預警、資金攔截、推動反詐科技等多重防護機制與舉措。

希冀透過此次金融與司法的跨界合作，擴大公私協防量能，有效事前更精準辨識與管制潛在不法金融帳戶，展現國泰世華與臺北地檢署聯防合作的決心與行動力。

國泰世華致力發展橫跨四大構面的「國泰盾」阻詐藍圖，除了落實臨櫃關懷提問與精進智能科技防詐工程，為擴大詐騙防制效益與效率，從源頭堵詐更成首要關鍵。

此次與台北地檢署「聯盟盾專案」MOU，將針對潛在可疑涉及詐欺、洗錢之金融帳戶進行分析，並在法律規範保障下強化情資交流。

國泰世華將持續運用AI技術及數據強項，與檢方密切合作，如發現涉及重大詐欺之可疑金融帳戶將即時通報，達成事前管制潛在不法帳戶的目標，預估將大幅提升金檢打詐聯防偵測效能，遏止金融詐騙及洗錢等犯罪行為。

台北地檢署檢察長王俊力表示，打詐是一場不輕言退縮的持久戰，面對犯罪手法日益複雜，單靠司法機關力量已難全面遏止犯罪行為，深化與第一線金融機構的合作成為不可或缺的阻詐關鍵。

透過與國泰世華銀行合作，將防詐陣線前移，能幫助檢警迅速展開行動，快速凍結犯罪資金，以期降低社會與司法成本，期許此次合作模式成為金融防詐聯防標竿，為民眾提供更堅實的安全保障。

國泰世華銀行將持續展現對金融安全的堅定追求，2023年臨櫃攔阻詐騙金額居同業之冠、亦獲行政院院長卓榮泰親赴營業部視察勉勵，未來將持續與主管機關、金融同業合作並進，共同提升全民識詐知能，提升金融環境反詐韌性，實踐金融業維護社會秩序的價值與使命，力守民眾資產安全。

國泰世華銀行與臺北地檢署簽署「聯盟盾專案」反詐MOU，希冀透過公私協力提升協防量能。簽約儀式由國泰世華銀行總經理李偉正（左）與台北地檢署檢察長王俊力（右）共同代表簽署，共創金檢反詐合作里程碑。圖/國泰世華銀行提供
國泰世華銀行與臺北地檢署簽署「聯盟盾專案」反詐MOU，希冀透過公私協力提升協防量能。簽約儀式由國泰世華銀行總經理李偉正（左）與台北地檢署檢察長王俊力（右）共同代表簽署，共創金檢反詐合作里程碑。圖/國泰世華銀行提供

國泰世華 華銀 詐騙

延伸閱讀

春節將至金流增 卓榮泰指示落實防詐

國泰世華、臺北地檢署聯手打擊詐騙犯罪 共簽反詐MOU

憂反詐媒宣費遭刪衝擊打詐 內政部：等同向詐團投降

宜蘭縣新任警察局長劉炯炫高材生出身 防詐重中之重

相關新聞

國泰世華聯手北地檢署打擊詐騙犯罪 共簽反詐MOU

國泰世華阻詐成效連兩年蟬聯業界第一，根據警政署最新統計，截至去年9月，臨櫃攔阻成功件數近1,800件，金額達13.8億元...

獨家／LINE Pay 將向金管會申請升格為電子支付

支付業今年度重頭戲登場，LINE Pay（7722）確定即將向主管機關申請升格電子支付執照，日後將送件，待獲得許可後，將...

人民幣成敝屣！去年底國銀人民幣存款1,190億元 寫開辦逾11年新低

人民幣雙率雙降、投資魅力盡失，外匯投資人棄如敝屣。中央銀行統計顯示，截至2024年12月底，國銀人民幣存款餘額僅剩人民幣...

中鋼工會疑假消息重創股價 金管會提三點說明

中鋼（2002）工會質疑有人散布假消息，導致重創中鋼股價，要求金管會主動調查。證期局副局長高晶萍提三點說明，一、轉投資虧...

遠東銀Bankee活存享1.435%優利無上限 再送開運發財金

迎接金蛇年，抓準農曆新年理財最佳時機，無論是剛入袋的年終獎金還是豐厚過年紅包，都是增加財富的黃金起點。把錢存入遠東銀行（...

台積電領漲股匯同慶 新台幣強升1.37角收32.928元

市場樂觀期待台積電法說，台股強勢表態，大漲逾500點，新台幣匯率受到鼓舞，重返32元，今天收盤收32.928元，勁揚1....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。