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急短單拚產能 無薪假2450人創近5年來新低

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
上班族示意圖。聯合報系資料照
上班族示意圖。聯合報系資料照

勞動部今公布最新減班休息數據，本期人數大減至2450人、家數減至145家，人數創下近5年新低，家數則為次低。勞動部官員說，本期製造業人數減少1400人，其中有5家百人以上製造業廠商因接下急短單，暫停實施減班休息，但後續還須視農曆年後訂單情況。

本期減班休息家數、人數比上期減少114家、1830人。勞動部條平司工時科科長吳炎烈說，本期實施減班休息人數2450人，創下2020年2月29日以來新低，家數則是2020年3月15日以來次低，等於差不多回到新冠疫情爆發前的水準。

吳炎烈說，本期主要減少的行業別在製造業，共減少68家、約1400人，其中有5家廠商員工數都在100人以上，分別是金屬機電業、資訊電子業、化學工業，理由都是接到訂單或急短單。不過，也有1家百人以上工具機製造業接續實施、另1家逾300人的資訊電子業廠商首度實施，原因則是訂單銳減。

吳炎烈說，目前看來實施減班休息與否仍是個別廠商狀況，2月中旬、3月初走勢會較明確。

勞動部 工時 無薪假 疫情

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