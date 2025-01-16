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川普2.0 要來了！ 台灣美國商會：仍看好台灣經濟前景

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

台灣美國商會16日發布《2025年商業景氣調查》報告，面對川普2.0將至，台灣美國商會理事長Dan Silver除了重申這項調查是在美國大選結果出爐後進行，會員們仍是看好台灣經濟前景。

調查顯示，有八成受訪會員對台灣未來一年經濟展望有信心，而對未來三年成長有信心的比例則有八成四。

此外，Dan Silver也呼籲趕緊完成台美避免雙重課稅協議，並強調，若台美能夠簽署雙邊自由貿易協定（BTA），永久享有關稅優惠，就能讓台美各項經貿不受阻礙。

台灣今年度中央政府總預算仍在立法院協商未過，甚至各部會皆憂心預算可能遭到大砍，目前已有多個台灣工商團體呼籲理性審查、早日通過，否則恐衝擊台灣經濟及產業發展。經濟部也曾示警，刪減預算恐影響像是美光（Micron）、輝達（Nvidia）等在台投資的「領航企業研發深耕計畫」，又稱大A+計畫。

對此，Dan Silver表示，台灣美國商會的商業景氣調查是以長遠角度來看台灣政經環境以及台美關係，會員持續對台灣經濟前景有信心。

台灣美國商會的調查在2024年11、12月期間進行，調查對象為423名符合條件，並擔任高階管理職的商會成員，其中有212人完成調查。

景氣 美國商會

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