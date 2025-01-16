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出席惠恕仁就職典禮 林佳龍：續深化台帛邦誼共創繁榮

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍16日以賴總統特使的身分率領慶賀團出席帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）及副總統歐宜樓（Raynold Oilouch）的就職典禮。林佳龍表示，惠恕仁總統在就職演說中，特別感謝台灣多年來的幫助。林也於典禮結束後，緊接前往總統府拜會並呈遞國書，並期許台帛持續深化邦誼、共創繁榮。

林佳龍表示，除了台灣代表團出席就職典禮外，美國、日本、英國、印度、澳洲、關島，及台灣友邦馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國等國，也都派出規模不等的祝賀團，彰顯各國的重視，也展現惠恕仁總統在國際上的好人緣。「作為國家代表，我也藉此機會與各國代表互動寒暄」，林佳龍說，他也期待跟各國都能有更多的交流往來。

惠恕仁在就職演說中，特別感謝華航每周四班的直飛，讓帛琉的聯外交通更加便利，他也感謝台美日澳四國長期對帛琉的幫助，更引用帛琉傳統文化中象徵團結的劍尾魚，強調「團結將讓我們更加強大」。林佳龍也感謝帛琉政府的用心規劃，他提到，帛琉政府在就職典禮中致頌總統賴清德的祝賀文，除了台灣，僅有澳洲、日本與美國有如此禮遇，顯示帛琉政府對台帛邦誼的重視。

「外交與交朋友一樣」林佳龍強調，「彼此禮尚往來，交情必能長久」，因此這次所率領的台灣慶賀團，規模也是各國之最。林佳龍表示，慶賀團其中45位的產業代表，更對應惠恕仁總統接下來四年的國家發展計畫，期待藉由民間產業交流與投資，落實「榮邦計畫」及賴清德「經濟日不落國」願景，並在糧食安全、潔淨能源、永續觀光、智慧醫療等領域，為我們的友邦做出貢獻。

在典禮結束後，林佳龍也前往帛琉總統辦公室，拜會惠恕仁總統並呈遞國書。林佳龍表示，回顧過去四年合作的豐碩成果，也針對智慧醫療、永續觀光等議題進行交流，期待透過民主國家間的合作，強化彼此經濟韌性，實踐賴總統「繁榮南島智慧永續」之旅，所定下的智慧永續、民主永續與邦誼永續的目標，讓兩國共創繁榮。

帛琉 日本 林佳龍

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