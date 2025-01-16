快訊

死刑犯黃麟凱今晚槍決…是否執行器捐？ 衛福部：已停止多年

滑到一半雪崩！日本青森滑雪場13人受困 2人遭大雪捲入送醫

賴政府首度執行死刑 黃麟凱「絞殺」前女友與母親今晚槍決

中經院上修今年經濟成長至3.22% 緊盯川普關稅戰四重點

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

中華經濟研究院16日公布最新經濟成長率預測，2025年預估為3.22%，上修0.19個百分點，成長模式呈現內外皆溫。至於通膨走勢，中經院假設國內電力等公用事業費率未調整情形下，預估2025年通膨率為1.93%，略低於2%。

針對川普2.0將至，中經院院長連賢明表示，須關注川普上任後的關稅實施時間點、幅度，以及是否一體適用，還有是否將原本免稅的資通訊產品列入等四大觀察重點。

第一個觀察點就是關稅實施的時間，到底是不是真的像川普目前講的一樣，在就任後馬上開始進行；第二個觀察點則是到底這個關稅戰是一次到位，還是慢慢地逐步調整；第三個觀察點是加徵關稅是所有國家一體適用，還是針對不同國家有不同作法；最後須注意的是台灣最關鍵的資通訊產品，「這是我們主要的出口產業，但這類產品目前在國際上免稅，川普會不會把這部分列入，必須密切關注」。

中經院今舉辦2025年經濟展望論壇，預測2025年全年經濟成長率約3.22%，較2024年的4.3%略減1.08個百分點，但成長率逐季攀升，由第1季的1.91%，上揚至第4季的4.02%。固定資本形成年增率5.17%，同樣呈現上修，反映台灣經濟成長動能近期穩固發展。

連賢明分析，由於去年基期已高，加上國際經濟不確定風險增加，今年經濟成長率略低於去年，但內需與外貿相對均衡成長，經濟情勢審慎樂觀，最大風險仍是美國川普總統政經政策走向。

中經院經濟展望中心主任彭素玲則指出，美國為保持在AI的發展及晶片設計上領先地位，持續管制AI晶片等產品出口，並提出三級管制措施；台灣雖名列第一級之關鍵盟友，不受管制，但台廠出口至其他管制級別國家的相關產品，可能受到衝擊。不過，因AI、高效能運算（HPC）相關產品全球需求暢旺，預料相關商品出口仍將蓬勃成長。

另針對通膨走勢，彭素玲提醒，由於地緣政治不安，加上美國總統川普揚言上任後採行加徵關稅等措施，可能拉抬大宗物資、原物料價格等國際價格。

川普 關稅

延伸閱讀

「避免美台雙重課稅」過美國會首關 外交部致謝：續與川普政府推進

川普重返白宮倒數 安永會計師教台商五大策略接招

為川普就職典禮升級維安 華府架圍欄出動無人機

川普關稅戰來了？林啟超：美國以關稅戰之名 行科技戰之實

相關新聞

川普重返白宮倒數 安永會計師教台商五大策略接招

美國總統當選人川普將在美東時間1月20日舉行就職典禮，外界都在關注他重返白宮後，將對全球稅制將產生哪些影響。安永全球貿易...

美商對台投資信心增 但82%擔心能源供應

80%美國企業對台灣的投資信心，但更多單新能源供應是否穩定。美國商會16日發布「2025年商業景氣調查」，對台灣的經濟發展比例從6年的50%提升到近80%。另外有5成受訪者認為兩岸關係最需要關注。82%的受訪者對未來台灣能源供應憂心，並呼籲政府在未來一年要將能源充足作為首要施政任務。

無薪假2450人 創5年來新低

勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，實施家數145家、人數2450人，為5年來新低，而與2日公布的數據相比，這期減...

川普關稅戰來了？林啟超：美國以關稅戰之名 行科技戰之實

川普即將就任美國新任總統，中經院今日舉行「2025經濟展望論壇」，討論未來可能變局。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，...

中經院估今年經濟成長率3.22% 川普關稅措施有四個觀察點

中經院今日發布經濟預測，面對川普即將上任美國總統，全球政經環境不確定氛圍下，中經院預測今年台灣經濟成長率約3.22%，成...

華航董座謝世謙猝逝！總經理高星潢代理

現年73歲的華航董事長謝世謙今晨在家中驚傳心肌梗塞猝逝。交通部表示，謝世謙今天上午於家中逝世，航空界痛失英才，部長陳世凱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。