中經院上修今年經濟成長至3.22% 緊盯川普關稅戰四重點

中華經濟研究院16日公布最新經濟成長率預測，2025年預估為3.22%，上修0.19個百分點，成長模式呈現內外皆溫。至於通膨走勢，中經院假設國內電力等公用事業費率未調整情形下，預估2025年通膨率為1.93%，略低於2%。

針對川普2.0將至，中經院院長連賢明表示，須關注川普上任後的關稅實施時間點、幅度，以及是否一體適用，還有是否將原本免稅的資通訊產品列入等四大觀察重點。

第一個觀察點就是關稅實施的時間，到底是不是真的像川普目前講的一樣，在就任後馬上開始進行；第二個觀察點則是到底這個關稅戰是一次到位，還是慢慢地逐步調整；第三個觀察點是加徵關稅是所有國家一體適用，還是針對不同國家有不同作法；最後須注意的是台灣最關鍵的資通訊產品，「這是我們主要的出口產業，但這類產品目前在國際上免稅，川普會不會把這部分列入，必須密切關注」。

中經院今舉辦2025年經濟展望論壇，預測2025年全年經濟成長率約3.22%，較2024年的4.3%略減1.08個百分點，但成長率逐季攀升，由第1季的1.91%，上揚至第4季的4.02%。固定資本形成年增率5.17%，同樣呈現上修，反映台灣經濟成長動能近期穩固發展。

連賢明分析，由於去年基期已高，加上國際經濟不確定風險增加，今年經濟成長率略低於去年，但內需與外貿相對均衡成長，經濟情勢審慎樂觀，最大風險仍是美國川普總統政經政策走向。

中經院經濟展望中心主任彭素玲則指出，美國為保持在AI的發展及晶片設計上領先地位，持續管制AI晶片等產品出口，並提出三級管制措施；台灣雖名列第一級之關鍵盟友，不受管制，但台廠出口至其他管制級別國家的相關產品，可能受到衝擊。不過，因AI、高效能運算（HPC）相關產品全球需求暢旺，預料相關商品出口仍將蓬勃成長。

另針對通膨走勢，彭素玲提醒，由於地緣政治不安，加上美國總統川普揚言上任後採行加徵關稅等措施，可能拉抬大宗物資、原物料價格等國際價格。