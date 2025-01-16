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美眾議院通過台美類租稅協定 資誠劃出四大重點

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
台美類租稅協定通過後，為台美企業帶來更多稅務優惠與合作機會。（紅星新聞）
台美類租稅協定通過後，為台美企業帶來更多稅務優惠與合作機會。（紅星新聞）

美國國會眾議院15日幾乎全票通過「台美類租稅協定」，資誠美國業務負責人蘇宥人分析，此次通過的法案與2024年版本在內容上大致相同，共有四大重點，此法案通過的時間預期較短，可優先解決台灣企業在美國投資所面臨的稅務壓力，為台美企業帶來更多稅務優惠與合作機會。

美國眾議院歲入委員會主席傑森·史密斯（Jason Smith）指出，此法案將有助於創造更多就業機會、提升美國半導體製造業產能，並強化供應鏈的安全性。

蘇宥人表示，此次通過的法案與2024年版本在內容上大致相同，共有四大重點，包括第一，降低扣繳稅率，稅率降至10%到15%；第二，常設機構認定明確化，減少稅務爭議；第三，短期外派員工稅務減免，減輕個人稅負壓力；第四，互惠條款，要求台灣對美國稅務居民提供同等稅務優惠，此外，該法案授權美國行政部門啟動與台灣簽訂完整租稅協定的談判。

蘇宥人指出，與2024年將台美類租稅協定納入大型稅務法案不同，此次法案以獨立形式呈現，避免因大法案涉及多方議題而遭遇的意見分歧，去年的大型稅務法案因包含過多與租稅協定無關的內容，在參議院未能獲得足夠支持而失敗，本次法案聚焦於雙重課稅減免，成功立法的機會大幅提升。

蘇宥人說明，該法案仍需通過參議院審議並經總統簽署才能生效，預期與美國財政部去年10月宣布的全面租稅協定談判相比，此法案通過的時間應較短，可優先解決台灣企業在美國投資所面臨的稅務壓力，為台美雙邊經濟合作鋪平道路。

壓力 美國

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