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工總召開理監事會 響應政府呼籲、帶頭幫員工調薪2%

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

全國工業總會16日舉行第13屆第4次理監事聯席會議，由理事長潘俊榮主持，潘俊榮致詞時表示，自接掌工總以來，即期許工總成為政府推動產業政策的重要夥伴，無論是產業碳中和聯盟、新南向產業合作，工總努力結合產業界與政府共同打拼，並感謝理監事及顧問積極協助推動各項工作。

工總表示，2024年11月工總晉見賴清德總統呈遞2024年白皮書並提供產業建言，賴總統致詞時表示除了對工總長期擔任政府與產業重要溝通橋梁，以及對臺灣經濟發展的貢獻表示感謝外，也期盼工總能研議成立準公共化幼兒園或托嬰中心，以及能夠帶頭幫員工加薪

為此，工總在本次理監事會議特別邀請行政院秘書長龔明鑫演講，說明我國經濟發展重點，包括兆元投資國家發展方案，打造台灣成為亞洲資產中心、推動國家人才競爭力躍升計畫等重要的發展方向，其中也提及「0到6歲國家一起養2.0」等重要政策，鼓勵理監事響應政策，一同為改善少子化問題而努力。

另外對於政府期盼工總帶頭幫員工加薪的期待，與會理監事一致同意，通過工總員工加薪方案，幫全體員工調薪2%。希望能發揮示範作用，鼓勵產業界一同為員工加薪。

加薪

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