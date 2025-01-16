國泰世華、臺北地檢署聯手打擊詐騙犯罪 共簽反詐MOU

國泰世華（5835）阻詐成效連兩年蟬聯業界第一，根據警政署最新統計，截至2024年9月，臨櫃攔阻成功件數近1,800件，金額達13.8億元，阻詐不遺餘力。為打造更安全的金融環境，16日宣佈將與臺灣臺北地方檢察署攜手合作，由國泰世華銀行總經理李偉正與臺北地檢署檢察長王俊力，共同簽署「聯盟盾專案」合作意向書(MOU)，更是首家與臺北地檢署合作建立可疑金融帳戶即時通報機制的民銀營行，共創金檢反詐合作里程碑。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，國泰世華積極佈建金融防詐守護網，以推動防詐互助合作為核心，持續拓展與金融同業、民間企業、公部門的交流協作，建立資訊共享、風險預警、資金攔截、推動反詐科技等多重防護機制與舉措。希冀透過此次金融與司法的跨界合作，擴大公私協防量能，有效事前更精準辨識與管制潛在不法金融帳戶，展現國泰世華與臺北地檢署聯防合作的決心與行動力。

國泰世華致力發展橫跨四大構面的「國泰盾」阻詐藍圖，除了落實臨櫃關懷提問與精進智能科技防詐工程，為擴大詐騙防制效益與效率，從源頭堵詐更成首要關鍵。此次與臺北地檢署「聯盟盾專案」MOU，將針對潛在可疑涉及詐欺、洗錢之金融帳戶進行分析，並在法律規範保障下強化情資交流；國泰世華將持續運用AI技術及數據強項，與檢方密切合作，如發現涉及重大詐欺之可疑金融帳戶將即時通報，達成事前管制潛在不法帳戶的目標，預估將大幅提升金檢打詐聯防偵測效能，遏止金融詐騙及洗錢等犯罪行為。

臺北地檢署檢察長王俊力表示，打詐是一場不輕言退縮的持久戰，面對犯罪手法日益複雜，單靠司法機關力量已難全面遏止犯罪行為，深化與第一線金融機構的合作成為不可或缺的阻詐關鍵。透過與國泰世華銀行合作，將防詐陣線前移，能幫助檢警迅速展開行動，快速凍結犯罪資金，以期降低社會與司法成本，期許此次合作模式成為金融防詐聯防標竿，為民眾提供更堅實的安全保障。

國泰世華銀行將持續展現對金融安全的堅定追求，112年臨櫃攔阻詐騙金額居同業之冠、亦獲行政院院長卓榮泰親赴營業部視察勉勵，未來將持續與主管機關、金融同業合作並進，共同提升全民識詐知能，提升金融環境反詐韌性，實踐金融業維護社會秩序的價值與使命，力守民眾資產安全。