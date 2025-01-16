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春節將至金流增 卓榮泰指示落實防詐

中央社／ 台北16日電

農曆春節將至，行政院長卓榮泰今天指示，部會應加強治安維護、交通疏運、穩定民生物資、醫療防疫等面向措施，同時也因春節期間交易及金流都會增加，請金管會確實督導金融機構落實防範詐騙措施，不讓詐騙集團有機可乘。

行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時轉述，卓榮泰在行政院會聽取部會報告春節期間措施後指示，部會應加強治安維護、交通疏運、穩定民生物資、醫療防疫等面向措施，其中治安維護部分應加強巡邏守望，必要時提供護鈔；第2，加強防制酒駕宣導；第3，加強各項防詐作為，避免民眾的財產受到威脅及損失；第4，加強取締賭博網站及實體賭場，防範非法聚賭。

交通疏運部分，卓榮泰表示，請交通部加強督導各疏運單位，在春節假期前務必落實運具、設備及場所等各項安全檢核，也在春節期間持續滾動檢討疏運量能，並調配充裕服務人力；至於民生物資，卓榮泰請農業部輔導各類批發市場及通路，加強供應調配農產生鮮食品，同時也要強化邊境查驗及檢疫措施，嚴防疫情入侵國境。

談到醫療防疫，卓榮泰說，衛福部應善用多元管道宣導相關資訊，督導地方政府確保春節期間的各諮詢及求助窗口，同時也應持續密切監測流感等疫情，即時發布警訊，並不忘關懷脆弱族群。

至於金融服務，他表示，春節期間各項交易及金流增加，為不讓詐騙集團有機可乘，請金管會確實督導金融機構，積極落實防範詐騙措施，確保客戶個資及財產安全。

卓榮泰 春節 詐騙集團 金管會

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