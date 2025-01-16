美商對台投資信心增 但82%擔心能源供應

80%美國企業對台灣的投資信心，但更多單新能源供應是否穩定。美國商會16日發布「2025年商業景氣調查」，對台灣的經濟發展比例從6年的50%提升到近80%。另外有5成受訪者認為兩岸關係最需要關注。82%的受訪者對未來台灣能源供應憂心，並呼籲政府在未來一年要將能源充足作為首要施政任務。

有信心者大幅增加

台灣美國商會16日發布「2025年商業景氣調查」，結果212名受訪會員中，80%的受訪會員認為綜合台灣的戰略位置、經濟環境和競爭優勢等因素，對未來一年台灣的經濟有信心。美國商會理事長Dan Silver表示，6年前僅有50%認為正面，不過近年來的調查結果都有變好。

但他也說，78%的受訪會員仍然非常關心綠能供應問題，82%受訪會員對台灣未來的能源供應表示擔憂，更有52%會員呼籲政府在未來一年首要任務就是確保能源充足性，顯示潛在的擔憂還是在。也有37%的受訪者認為台灣的法規與實務解讀並不一致，仍然是一大挑戰。

71%關心雙重課稅

有52%受訪者將兩岸關係，應列為未來1至3年台灣政府最需關注政策。有74%的美企會員認為，台灣與第二大貿易夥伴美國簽署雙邊貿易協定，對業務發展具有關鍵性影響，同樣的，有71%認為雙重課稅協議的議題至關必要，隨著美國與台灣就雙重課稅協定進行談判，美國商會敦促台美雙方政府採取行動解決此問題。

目前台美取消雙重課稅法案已經在眾議院通過，接下來將闖關參議院。美國商會也支持根據《台美21世紀貿易倡議》第二項協議，呼籲台灣政府協力合作，減少企業投資的相關法規流程。

呼籲優先人才留任

另外，有55%的企業計劃在2025年擴大團隊培育，雖然78%對人才招募感到滿意，但呼籲政府優先考慮人才留任，以因應人口結構變化，並增強國際競爭力。其中對於台灣的生活和工作環境，該調查報告指出，會員雖肯定台灣的安全和穩定，但對於道路安全、銀行系統和經濟需求不符的法規則表示關切。

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