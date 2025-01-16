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無薪假2450人 創5年來新低

中央社／ 台北16日電
勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，實施家數145家、人數2450人，為5年來新低。圖／聯合報系資料照片
勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，實施家數145家、人數2450人，為5年來新低。圖／聯合報系資料照片

勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，實施家數145家、人數2450人，為5年來新低，而與2日公布的數據相比，這期減少1830人，其中以製造業減少1400人最多。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位145家，實施人數2450人，與上期公布實施家數259家，實施人數4280人相比，這次家數減少114家、人數減少1830人。

勞動部勞動條件及就業平等司工時科科長吳炎烈今天告訴中央社記者，這期實施人數減少1830人，其中以製造業減少68家、1400人最多。

不過，雖然製造業整體為減少，但也有2家廠商新增實施減班休息，吳炎烈說，1家為工具機公司新增108人實施，另有1家為首次申請實施減班休息的電子零組件廠商，人數為365人，主因為訂單減少。

至於其他行業部分，吳炎烈表示，住宿餐飲業也有1家旅館減少實施132人，研判與即將到來的農曆春節假期有關。

吳炎烈說，數據顯示，製造業仍是實施減班休息的大宗行業，但仍是個別廠商因素，而這次整體減班休息人數為2450人，也是近5年來的新低。

勞動部 無薪假

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