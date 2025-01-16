川普重返白宮倒數 安永會計師教台商五大策略接招

美國總統當選人川普將在美東時間1月20日舉行就職典禮，外界都在關注他重返白宮後，將對全球稅制將產生哪些影響。安永全球貿易及供應鏈稅務諮詢服務執業會計師吳雅君表示，預期川普將延續「美國優先」的政策主張，在全球貿易洗牌中，建議台商五大策略抓住機會。

川普2.0的貿易政策將對全球造成影響，吳雅君分析，川普政策核心包括對中國大陸進口貨物徵收60%關稅，並逐步取消中國大陸的最惠國待遇，其政策還可能針對其他國家原產商品加徵10%關稅，並重新談判更有利於美國的貿易協定。

吳雅君指出，這些政策不僅將增加全球貿易摩擦，也迫使企業重新審視其供應鏈結構，以降低因進入美國市場而面臨的高額關務成本，受影響的國家與產業廣泛，包括中國大陸的科技業、歐盟的汽車業與數位經濟，以及墨西哥的製造業和農產品。

在這場全球貿易洗牌中，吳雅君建議五大策略，第一，檢查供應鏈，確認產品是否涉及中國大陸製造，避免被認定為中國大陸原產地的可能性，降低遭遇高額關稅的風險；第二稅則號別確認，申請稅則號別解釋令，確保進口商品不在懲罰性關稅清單內，為企業創造更大的彈性。

第三，原產地分析，根據企業產品進行詳細的原產地分析，並申請美國原產地解釋令，以取得非中國大陸原產地的證明；第四，進口商品估價策略，善用美國海關的首次銷售原則，按照貨物在多層交易中最初銷售價格申報關稅價格，從而降低課稅基礎，減少關稅成本。

第五，重整供應鏈，針對貿易政策的變數，進行長期供應鏈調整，例如在美國外國貿易區（FTZ）設廠，或利用其他貿易協定，享受關稅優惠。

吳雅君指出，台商在面對川普新政2.0時，應積極主動地調整經營模式與供應鏈結構，以應對新一波的貿易挑戰。同時，利用國際間的政策工具和資源，將衝擊降至最低，並抓住轉型契機，為企業贏得更大的競爭優勢。