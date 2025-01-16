川普關稅戰來了？林啟超：美國以關稅戰之名 行科技戰之實

川普即將就任美國新任總統，中經院今日舉行「2025經濟展望論壇」，討論未來可能變局。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，川普2.0其實是以關稅戰之名，行科技戰之實，美中貿易戰只是幌子，川普真正要做是科技戰，更重要是美國希更進一步拉開與中國科技的差距。

此外，川普會不會從貿易戰再到貨幣戰，要美國貿易夥伴升值，也會是亞洲各國最大挑戰，「一開始不會，但最後可能是個手段」。

林啟超認為，川普此次上任最重要核心就是「美國製造」，創造就業機會，因此川普1.0雖然也有關稅，但2.0會不一樣，會更鼓勵在美投資，要各國直接到美國投資，因為要減少貿易順差。川普1.0時有些國家就避開中國大陸製造，跑到越南、墨西哥設廠，但2.0就無法這樣做，必須增加投資，像南韓，越南都在第一時間表明將增加美國天氣然軍機、採購，同時要減少對中國的進口。

林啟超表示，川普雖說要全面加徵10%關稅，但最後可能不會每個國家都課，但可能要求各國科技產品有關中國生產比率在一定比重以下就可以豁免，川普2.0其實是以關稅戰之名，行科技戰之實。

至於近期川普經濟顧問米蘭暗示，可能推動廣場協議2.0，林啟超表示，美國會不會要其貿易夥伴貨幣升值，將是亞洲各國最大挑戰。例如印尼、泰國都已降息，南韓也已降息二次，印度央行原本不降息，央行總裁就被撤換，可見各國原本就有貶值壓力，川普政府未來會不會從貿易戰到貨幣戰，一開始不會，但最後可能是個手段。他說，接下來一旦關稅戰引發人民幣貶值，或者美國降息幅度放緩？都是今年觀察重要。

至於未來四年美中將如何走？中國大陸是否會對美硬對硬？林啟超表示，如果美國加大對大陸先進製程管制，小院高牆變成大院，各界擔心的是，中國大陸可能會往成熟製程發展，若未來中國成熟製程大爆發，可能重演「太陽能慘業」等情境，產能大量開出，重傷其他國家的成熟製程。

林啟超表示，中國大陸可能對應有二種，一種是你出什麼招，我就出什麼招，中國還是要大內宣，如果美國加徵高關稅，大陸也會對美課稅；其二、中國大陸也會花比較大力氣與盟友結盟，讓更多人站在它那邊，只是半導體供應鏈部分，大陸短期比較難建立。

合庫金控首席經濟學家徐千婷評估，美中科技戰打下去，不是中國大陸被打得很慘，就是會促進中國求生意志，讓自己變得更強大。她判斷中國在關稅戰中會「以打促談」，不會坐以待斃，一定會有所反擊。

中經院副院長王健全則說，川普若考慮2026年期中選舉，就會把心力先放在減稅，讓百姓有感，再課關稅，川普必須確保2026年期中選舉獲勝，才不會接下來跛腳，否則未來會跛腳要推政策更難。至於中國大陸，王健全指出，關鍵物價禁止出口會是大陸很大的戰略。

王健全認為，現在美國走「反中不友合」，台灣政府大戰略應是如何讓台灣在製造業與美國合作，讓美國可以慢慢變成「反中友台」。