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中經院估今年經濟成長率3.22% 川普關稅措施有四個觀察點

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
中經院今天發布最新經濟預測，估今年經濟成長率3.22%。中經院院長連賢明指川普關稅戰將影響台灣經濟表現。圖/取自中經院官網
中經院今天發布最新經濟預測，估今年經濟成長率3.22%。中經院院長連賢明指川普關稅戰將影響台灣經濟表現。圖/取自中經院官網

中經院今日發布經濟預測，面對川普即將上任美國總統，全球政經環境不確定氛圍下，中經院預測今年台灣經濟成長率約3.22%，成長率因基期因素逐季走升，成長模式呈現內外皆溫。不過川普上任後的政策方向是最大變數，中經院院長連賢明表示，川普的關稅措施的時間點、幅度，是否一體適用，以及目前免稅的台灣資訊科技類是否列入課稅等，都將牽動後續影響。

至於通膨走勢，中經院預估2025年CPI（消費者物價指數）年增率約為1.93%，略低於2.0%。

中經院今日舉行「2025年經濟展望論壇」，同步發布經濟預測，估2024年台灣經濟成長率為4.3%，2025年為3.22%，因為去年基期因素，今年經濟成長速度放緩，逐季上升，從第1季1.91%上升至第4季4.02%。內需貢獻2.43個百分點、國外淨需求貢獻0.79個百分點。

不過川普因素緊緊牽動全球經濟。中經院指出，川普強調美國優先、公平貿易，因此對於對美國有貿易順差國家，

規模愈大愈成為注意對象。遭川普點名之經濟體（如中國大陸、加拿大和墨西哥）或關注之產品（晶片），成為首波檢討焦點。其政策動向與實施期程，不但影響全球商品貿易流動，更可能改變全球供應鏈結構、生產基地轉移，對全球經濟成長與發展不確定性風險升高。

此外，川普總統對於遣返非法移民、關稅政策可能推升通膨，加上美國聯準會降息政策等，都讓市場預期較有歧異。

中經院指出，由於美國新任川普總統政見諸多改革，主要國際機構對於2025年全球及主要國家之經濟成長預測值多有所修正，且機構間因對於政策期程與幅度看法不同，而有明顯差異。如S&P Global 12月預測全球經濟成長率為 2.51%，較10月2.76%下修。其中對於2025年全球商品出口成長率，S&P Global 更由10月預測值 5.9%，修正為 1.4%，使得主要國家成長表現也跟著調整。

中經院院長連賢明認為，川普關稅措施有四個觀察點。一、實施時間點，也就是川普上任後是馬上開打關稅戰。第二，關稅是否一次到位，還是逐步調整。第三，加徵關稅是所有國家一體適用，還是不同國家有不同作法。第四、台灣主要出口產業集中資訊科技類，這類產品目前在國際上免稅，川普會不會把這部分列入，必須持續關注。

主計總處副主計長蔡鴻坤指出，美國對中國的「小院高牆」政策已經變大，而且牆築得愈來愈高，還好台灣製造業回來，固定投資也增加了，而且隨著海外生產比降下來，產能提升出口大幅上升，結構產生明顯變化。他說，台灣產業附加價值率提升，稅收良好，未來幾年經濟成長還會繼續超過全球平均。

台新證券投信董事長鄭貞茂則說，全世界通膨趨勢和緩，即使俄烏戰爭不結束，對全球通膨影響不重要，大家都聚焦川普關稅政策可能是漸進式，他判斷美國不會對台增加關稅，而是要我們去投資；AI是台灣經濟保命符，供應鏈有八成都是台廠，台灣彈性韌性都不錯，應該可以跑贏。

至於中央銀行利率政策，鄭貞茂認為，台灣經濟成長表現不錯，央行短期要降息有難度，但也不至於反其而道而行升息，因此今年貨政幣政策以中性居高。

中經院直指今年經濟四大不確定因素，分別是一、主要國家貨幣走向；二、地緣政治與川普上任各項政策期程；三、中國大陸經成長率走勢及兩岸關動向：四、國內資本支出與廠商對未來信心展望。

川普 美國聯準會 關稅

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