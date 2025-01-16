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華航董座謝世謙猝逝！總經理高星潢代理

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
華航董事長謝世謙。圖／華航提供
華航董事長謝世謙。圖／華航提供

現年73歲的華航董事長謝世謙今晨在家中驚傳心肌梗塞猝逝。交通部表示，謝世謙今天上午於家中逝世，航空界痛失英才，部長陳世凱深表哀悼，華航董事長職務預計將由該公司總經理高星潢代理。

交通部表示，感謝謝世謙自2019年4月起擔任該公司董事長迄今，順利許多重要任務與公司營運目標，使中華航空業績屢創新高，成為全球最安全航空公司之一。

交通部指出，謝董事長過去帶領團隊及員工全力以赴，挺過疫情衝擊，克服種種挑戰，疫情期間業績不降反升，多次協助國人疏運，曾獲交通部112年民航防疫卓越獎，肯定國籍民航業者疫情期間的卓越貢獻；疫後營運逆勢高飛，113年營業額約2038億餘元，其盈餘及EPS皆創歷史新高。

交通部表示，謝世謙與中華航空企業工會簽訂第7次團體協約，調整勞動條件，並調高三節獎金、伙食津貼等，優化員工福利，打造幸福職場環境，穩居人力銀行票選前十大夢幻企業，連2年摘下「幸福企業金獎」肯定，並蟬連兩屆「亞洲最佳企業雇主獎」殊榮，使華航持續邁向「創新、突破、即戰力」的新氣象。

交通部指出，2022年道瓊永續指數評選結果，華航勇獲全球第一，謝世謙董事長為台灣運輸業者首度奪冠，也是唯一且連續八年入選新興市場成分股的航空公司，創下台灣運輸業嶄新里程碑，並獲選美國知名旅遊雜誌《Global Traveler》（環旅世界）「北亞最佳航空」大獎。

交通部 疫情 華航

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