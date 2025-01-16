環境部頒SRF標準 臺灣立方：歐盟規格都能符合、盼推動

環境部月初修正發布及公告鍋爐空氣污染物排放標準等與再生燃料棒（SRF）發電廠有關的法規，當中不乏比照歐盟標準。臺灣立方表示，正在桃科新建的發電廠未來排放標準，都可以達到環境部公佈的標準也可以比照歐盟的規格，希望和中央和地方政府能協助順利設廠。

臺灣立方說明桃園再生能源電廠（桃科）興建進度，公司自2018年起決定在桃科園區投資興建再生能源電廠，歷經購地及依法取得相關證照，並完成與台電簽訂再生能源受電合約，專案開發超過5年，建設進度已經接近70%。其間所取得的排汙量是唯一納入「桃園科技工業區開發變更計畫第三次環境影響差異分析報告」總體評估，並獲核定在案的再生能源電廠，評估結果顯示該電廠營運後，對區域空氣品質的影響極輕微至無影響。

臺灣立方強調興建的SRF電廠可以協助桃園市環保產業升級，共同創造桃園市更佳產業發展環境投資標的，目標始終未改變。另外，原先入園許可爭議業經經濟部訴願委員會裁定後（撤銷市府廢除3家SRF入園許可），與環境部1月2日修正發布及公告「鍋爐空氣污染物排放標準」等法規，公司聲明會恪遵環境部公告的最新標準、歐盟標準，及桃科工業區第三次環差結果，促成投資標的實現，同時盼減少本投資案爭議事項所造成的損失，體諒投資人的處境，協助SRF案得順利進展。