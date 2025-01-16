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人物／謝世謙猝逝 他帶領華航挺過疫情低谷 創史上最佳獲利

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
現年73歲的華航董事長謝世謙（左）今驚傳心肌梗塞猝逝，昨才與工會簽訂團協。圖/華航提供
現年73歲的華航董事長謝世謙（左）今驚傳心肌梗塞猝逝，昨才與工會簽訂團協。圖/華航提供

華航董事長謝世謙驚傳因心肌梗塞猝逝，享壽73歲。謝世謙自2019年接任華航董事長後，堪稱「拆彈高手」，不僅帶領年逾一甲子的華航度過全球疫情低潮，創下華航有史以來最佳獲利，更大幅改善華航過去劍拔弩張的勞資關係，從基層出身的他更親自指導華航的財務體質，改善盈虧，讓華航員工福利逐年提升，成為幸福企業。

東吳大學經濟系畢業的謝世謙，投入華航財務處招考，他在華航財務處一待就是15年，奠定航空成本控制基礎，之後陸續擔任過台北分公司客運營業部經理、印尼分公司總經理、高雄分公司總經理、台灣區處長、客運處長、行銷副總經理、華儲董事長、華航總經理等，經歷完整。2016年華航前董事長何煖軒上任後，謝世謙從邊疆被拉回決策核心，擔任華航總經理，一向低調行事的他卻在2019年華航機師罷工時，讓高層看到他調和鼎鼐的能力，升任華航董事長迄今。

華航員工常戲稱公司「沒有老闆」，因為只要政黨輪替，就會派來一位酬庸的領導人，領導風格、政策都不連貫，甚至公司內部還塞有許多「關係人事」，長年下來也造成許多組織制度面的問題，進而讓一線員工非常不滿，勞資雙方對立嚴重。2016年、2019年華航接續發生空服、機師罷工事件，謝世謙接任董座後，華航的勞資關係也越益改善，就連華航企業工會理事長劉惠宗都說起謝世謙的好話，認為他視員工如親。

2020年歷經疫情衝擊，全球航空業慘摔，但謝世謙卻以旗下747-400貨機機隊帶領華航繳出史上最佳營收，更不吝惜發出高額獎金、加薪等，前段時間也提供華航空服員褲裝選擇，讓國內航空業對員工的福利條件都跟著華航後頭走，堪稱「幸福企業」。此外，財務出身的他也親自去督軍公司的盈虧，汰壞舊機處理，同時二度拍板引進新機隊等，讓華航目前成為有史以來財務體質最好的時候。

不過謝接任董事長後，也歷經大小人事亂流，除曾一度被爆出與女秘書過從甚密情事外，最大的爭議就屬2019年的總統專機私菸案事件，當時謝世謙親上火線面對媒體鞠躬道歉，更表態會全權負責，也取消專機菸品預購、機邊取貨等，自此改善藍綠歷史共業。或許就是因為他勇於任事的態度，加上他能穩定華航內部，縱使他早已屆齡，外界也不少人覬覦，但謝仍能穩坐華航董座主因。

有別於過往華航董座在媒體前都相當高調，謝世謙個性則相當低調，不喜歡與媒體有太多接觸，昨(15)日他才代表華航資方與華航企業工會簽訂團體協約，優化勞工條件，簽約現場並未開放媒體採訪，華航僅在事後發布新聞稿對外說明，卻沒想到時隔不到24小時，他又因猝逝消息再度登上媒體版面，也讓外界看到這位航空界前輩，一直工作到生命最後一天。

勞資 華航 財務

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