賴韓會氣氛溫暖 盼朝野團結合作「有共識的先通過」

賴總統16日接見我國「第60屆美國總統就職典禮」代表團，並進行閉門會議，總統府發言人郭雅慧轉述，會中大家有提到美國眾議院通過「台美避免雙重課稅」協定，大家均認為這項法案對台美企業，雙邊關係很重要，期盼代表團此行能夠建立台美新里程碑。另外也希望朝野能夠凝聚共識，若委員會審查通過的，就能夠尊重委員會的審查，加快預算審查流程。

郭雅慧指出，今天會談現場氣氛非常溫暖愉快，委員們暢所欲言，像是朋友之間的意見交換與分享。在閉門一開始，蕭美琴先以學姐身分，分享四年前他以駐美大使身份出席美國總統就職典禮的經驗。

蕭美琴也表示，現在的華盛頓比當時更冷，華盛頓現在零下八、九度，加上需要在戶外排隊，因為現場很熱鬧，安檢時間也會很久，在戶外待久了會冷到身體沒有感覺，提醒總統送的暖暖包一定要帶，寒冷的天氣會是很大的挑戰。總統也非常貼心，記得每一位委員的經歷，也逐一請教大家過去在美國求學或居住的經驗。

此外，郭雅慧也提到，會中委員們也有提到自己過去在美國留學的經驗交換，立委陳冠廷與立委柯志恩都表示，他們之前在美國留學都遇到零下二十幾度的天氣，立委李彥秀、陳昭姿和葛如鈞，則是在加州陽光普照。委員們也都不約而同提到，希望自己的所學能夠運用在此行，確實深化台美關係。蕭美琴副總統也提到，外交就是多交朋友。

其次，郭雅慧說，總統稍早致詞提到美國眾議院通過「台美避免雙重課稅」協定，獲得眾議院高票通過。今天委員們也都聊起這個話題，認為這項法案對台美企業，雙邊關係很重要。總統表示這展現美國跨黨派對台灣的支持，也期盼代表團此行能夠建立台美新里程碑。

蕭美琴也提到，台灣從80年代斷交後就一直努力至今，也希望這次如果祝賀團有遇到美國參議員，能夠發揮國會外交的影響力，持續深化台美關係，在外交場合發揮臨門一腳的關鍵作用。陳昭姿委員也特別提到，他是IPAC的共同主席，會捍衛台灣這塊土地的尊嚴及安全，希望總統放心。

最後，郭雅慧也說，大家也提到今天立法院持續協商總預算案，王定宇及柯志恩都提到，希望朝野能夠凝聚共識，若委員會審查通過的，就能夠尊重委員會的審查，加快預算審查流程。總統也表達，他相信立法院朝野各委員都很有智慧，能夠面對各種情況，總統也舉他520就職典禮曾說過的，對於相關的法案，有共識的先通過，沒有共識的先多協調溝通。

賴總統也表達，大家都知道今天立法院稍晚還有總預算案的協商，大家都忙不久留，最後進行大合照。