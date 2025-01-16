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卓揆痛批國會報復性刪預算 憂釀「五大弱化」

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。記者陳正興／攝影
行政院長卓榮泰。記者陳正興／攝影

針對近期國會的紛擾，行政院長卓榮泰16日率領各部會首長舉行記者會，卓表示，在野黨團提出諸多不合理的預算刪減案，提出3,000多案要大幅刪減、凍結總預算案，恐嚴重影響政府施政、國家重大發展，將導致「五大弱化」，且許多預算直接影響百工百業、淨零碳排、學術研究等領域，籲請在野黨傾聽民意，為國家著想。

卓榮泰16日上午大動作率發言人李慧芝、國家科學及技術委員會主任委員吳誠文、經濟部長郭智輝、大陸委員會主任委員邱垂正、國家通訊傳播委員會代理主任委員陳崇樹、國防部副部長柏鴻輝、內政部次長馬士元、法務部次長徐錫祥、農業部次長胡忠一、數位發展部次長林宜敬等政要舉行記者會。

卓榮泰表示，目前中央政府總預算還在國會審議中，但在野黨團提出諸多不合理的預算刪減案，提出3,000多案要大幅刪減、凍結總預算案，恐嚴重影響政府施政、國家重大發展。正如賴總統所說，目前台灣最重要的就是團結，對外要團結，對內朝野也要理性合作，共同為國人福祉努力。最近幾天許多工商團體、學者、民間團體擔憂總預算案刪減到這樣的程度，會對國家帶來負面影響，紛紛呼籲在野黨「懸崖勒馬」，也希望在野黨團傾聽民意，為國家來著想。

「審查預算絕對不是宣洩情緒，或是報復性審查，將使國家帶來極大的不安，也對人民福祉產生重大危害」。卓榮泰呼籲，立法監督行政，是憲法給國會的權力，但監督、審查預算的權力要審慎行使，應該建立在福國利民政策上，以及對國家有益的方向上。

此外，卓榮泰也提到，當前預算統刪案將造成國家「五大弱化」，首先，弱化國家整體競爭力，讓競爭國有迎頭趕上的機會；第二，弱化維護國家安全的國防實力，讓敵對勢力有機可乘，繼續擴大侵擾台灣；第三，弱化科技發展、維持優勢實力，將使國家喪失繼續進步、維持民主供應鏈的重要關鍵地位。

第四，弱化公務員工作績效、學習進步及服務人民的各項人力，通案性大幅刪減和凍結業務費、事務費、設備費及水電費，影響公務人員工作及服務民眾績效和場域合理性，刪減旅運費，會讓台灣失去國際鏈結、學習進步機會，連國內旅運費都刪減，將使中央、地方合作溝通，跟公民團體各項合作會失去種種機會；第五，弱化政府與人民溝通說明重大政策的能力，通案大幅刪減媒體宣傳費，讓政府無法透過媒體澄清說明各項重大政策，更嚴重的是，會助長錯假訊息橫行，更大危害國家社會。

卓榮泰強調，上述五項弱化，將使政府在公共建設、打詐、治安、農業發展、經濟發展都可能面臨停擺，行政院經濟發展委員會所做各項決議，其中如中小微企業多元振興方案、長照3.0、提升薪資方案、青年海外百億圓夢基金等，無法從現在開始逐步推動。

卓榮泰強調，在野黨提案刪農業部、數發部、陸委會、通傳會業務費「只剩1元」，如此把預算「三七開」的作法前所未見，恐導致政策全面停擺，是國家的危機。另台灣在發展AI趨勢上不容放慢腳步，許多AI、電腦主機以及2028年將國家算力提升至480PF目標，恐因而無法達成，「這是刻意在拖垮國家科技發展，弱化國家的競爭力」。

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