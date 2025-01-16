2025年美國商會景氣調查 能源和兩岸衝突最受美系公司關注

2025年美國商會景氣調查報告出爐，其中綜合多項調查結果顯示，能源和兩岸衝突最受其會員，即美國在台公司的關注，包括在政府未來三年該努力的議題上，能源和兩岸關係，分別有高達52%、46%的受訪者認為是最重要的議題。

另外，名列前五大的議題，包括國家安全、人才培育、以及人口老化，分別占比42%、41%、35%。

調查結果也顯示，會使公司在台灣的擴張或投資感到威脅的要素，前五名分別為地緣政治不確定性、政府運作、市場停滯不景氣、技術人力短缺，以及市場進入障礙，占比分別為48%、37%、34%、30%，以及26%；其中，對地緣政治憂心的比重較2024年增加2個百分點，另外認為市場不景氣或停滯的則比2024年增加6個百分點，認為市場有進入障礙的則增加7個百分點。