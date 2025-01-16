美國商會景氣調查 78%美商關注且擔憂台灣綠能的供應

台灣美國商會16日發布《2025年商業景氣調查》報告，調查顯示，九成台灣美國商會會員計畫維持或增加今年在台灣的投資，惟78%的受訪者關注綠能供應問題，甚至有82%對台灣未來的能源供應表示擔憂，52%受訪者呼籲政府在未來一年應將能源的充足性作為首要任務，這不僅是逾半數台灣美國商會會員的看法，更比去年上升了13個百分點。

至於緊繃的兩岸關係是否對台灣美國商會會員產生影響？調查指出，僅管國家安全與兩岸關係是重要的關注點，但大多數受訪者皆表示，2024年台海局勢緊張加劇並沒有給他們帶來重大影響。

不過，40%的公司正在修訂其持續性營運計畫，以應對當前的地緣政治局勢，其中還有17%將增加對台灣的投資，比去年增加了8個百分點。

此外，也有多達74%會員認為，台灣與第二大貿易夥伴美國簽署雙邊貿易協定對其發展業務具有關鍵性影響。同樣的，71%認為美台避免雙重課稅協議有其必要性。

上述台灣美國商會發布的調查，調查對象為423名符合條件，並擔任高階管理職的商會成員，其中有212人完成調查。