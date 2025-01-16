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台灣美國商會2025年景氣調查報告出爐 82%受訪者憂心能源供應

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台灣美國商會上午在台北發布《2025年商業景氣調查》，台灣美國商會會長銀丹（Dan Silver）（右）與常務副理事長吳王小珍（左）出席。記者林伯東／攝影
台灣美國商會上午在台北發布《2025年商業景氣調查》，台灣美國商會會長銀丹（Dan Silver）（右）與常務副理事長吳王小珍（左）出席。記者林伯東／攝影

台灣美國商會今日發布最新的2025年商業景氣調查，結果顯示，儘管有57%的公司已承諾實現淨零排放或100%再生能源，但有高達78%的受訪者對綠能供應憂心，此外，有52%的受訪會員呼籲政府在未來一年將能源充足作為首要任務，更有82%的受訪者對未來台灣能源供應憂心。

台灣美國商會會長Dan Silver引述調查結果指出，有71%的受訪會員認為台灣和美國之間的雙重課稅的協議有其必要，另有90%的受訪會員表示因為數位轉型和創新等措施，計畫維持或增加今年在台灣的投資；但也有37%的受訪者認為，台灣法律和法規的解讀不一致，仍是一大挑戰。

另外，有55%的企業計畫在2025年擴大對台灣團隊或員工培育，雖然有78%對人才招募滿意，但仍呼籲政府優先考量人才留任以因應人口結構變化並增強國際競爭力。

其中對於對於台灣的生活和工作環境，該調查報告指出，雖會員肯定台灣的安全和穩定，但對於道路安全、銀行系統和經濟需求不符的法規則表示關切。報告中亦列出，最好的前五名包括人身安全、對外國人的友善、社會穩定、健康醫療、以及民主和法治；但倒數前五名，則包括具有國際競爭力的薪資、銀行系統、道路安全、幼兒照顧、英語的數位環境。

而對未來的台灣經濟展望，有80%的受訪者對未來一年台灣經濟展望有信心，77%更看好未來三年表現，有82%對公司未來營收有信心，84%則對未來三年成長有信心，另外，約有90%的公司仍願在2025年維持投資力道。

對於受高度矚目的國家安全與兩岸關係，該報告調查結果也顯示，2024年的台海局勢緊張加劇並沒有給他們帶來重大的影響，不過還是有40%的公司正在修訂持續性的營運計畫因應地緣政治的情勢，另外有17%將增加對台灣的投資，這比去年增加8個百分點，另外有19%認為兩岸衝突不致造成營運中斷的風險。

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