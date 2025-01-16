台灣美國商會發布商業景氣調查 對台灣未來經濟成長前景充滿信心

台灣美國商會上午在台北發布《2025年商業景氣調查》，台灣美國商會會長銀丹（Dan Silver）指出，調查結果顯示，會員對台灣未來經濟和其公司成長前景充滿信心。

調查報告顯示90%的會員受訪者因為數位轉型和創新等策略舉措的推動，他們計畫維持或增加今年在台灣的投資。對於法規環境的滿意度參半，雖然有些進展但37%的受訪者認為台灣法律和法規的解讀不一致仍是一大挑戰。

對於產業對永續發展的關注，約57%的公司已承諾實現淨零排放或100%使用再生能源然而78%的受訪者對綠能的供應表示擔憂。而人力資本依舊是今年重點，55%的企業計畫在2025年擴大團隊或員工培育。雖然78%對人才招募感到滿意，但會員呼籲政府優先考慮人才留任，以因應人口結構變化並增強國際競爭力。會員肯定台灣的安全與穩定，但對於道路安全、銀行系統以及與經濟需求不符的法規表示關切。