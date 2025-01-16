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台灣美國商會發布商業景氣調查 對台灣未來經濟成長前景充滿信心

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
台灣美國商會上午在台北發布《2025年商業景氣調查》，台灣美國商會會長銀丹（Dan Silver）（右）與常務副理事長吳王小珍（左）出席。記者林伯東／攝影
台灣美國商會上午在台北發布《2025年商業景氣調查》，台灣美國商會會長銀丹（Dan Silver）（右）與常務副理事長吳王小珍（左）出席。記者林伯東／攝影

台灣美國商會上午在台北發布《2025年商業景氣調查》，台灣美國商會會長銀丹（Dan Silver）指出，調查結果顯示，會員對台灣未來經濟和其公司成長前景充滿信心。

調查報告顯示90%的會員受訪者因為數位轉型和創新等策略舉措的推動，他們計畫維持或增加今年在台灣的投資。對於法規環境的滿意度參半，雖然有些進展但37%的受訪者認為台灣法律和法規的解讀不一致仍是一大挑戰。

對於產業對永續發展的關注，約57%的公司已承諾實現淨零排放或100%使用再生能源然而78%的受訪者對綠能的供應表示擔憂。而人力資本依舊是今年重點，55%的企業計畫在2025年擴大團隊或員工培育。雖然78%對人才招募感到滿意，但會員呼籲政府優先考慮人才留任，以因應人口結構變化並增強國際競爭力。會員肯定台灣的安全與穩定，但對於道路安全、銀行系統以及與經濟需求不符的法規表示關切。

調查強調了商會的一貫立場，加速法規改革與深化國際合作對於台灣的韌性和繁榮至關重要。大約五分之一的受訪者認為政府效率與透明度是改善台灣商業環境最重要的領域。另外則有35%的受訪者認為台灣的法規制定尚未符合國際最佳實踐。

台灣美國商會上午在台北發布《2025年商業景氣調查》，台灣美國商會常務副理事長吳王小珍出席。記者林伯東／攝影
台灣美國商會上午在台北發布《2025年商業景氣調查》，台灣美國商會常務副理事長吳王小珍出席。記者林伯東／攝影
台灣美國商會上午在台北發布《2025年商業景氣調查》，台灣美國商會會長銀丹（Dan Silver）指出，調查結果顯示會員對台灣未來經濟和其公司成長前景充滿信心。記者林伯東／攝影
台灣美國商會上午在台北發布《2025年商業景氣調查》，台灣美國商會會長銀丹（Dan Silver）指出，調查結果顯示會員對台灣未來經濟和其公司成長前景充滿信心。記者林伯東／攝影
台灣美國商會上午在台北發布《2025年商業景氣調查》，台灣美國商會會長銀丹（Dan Silver）指出，調查結果顯示會員對台灣未來經濟和其公司成長前景充滿信心。記者林伯東／攝影
台灣美國商會上午在台北發布《2025年商業景氣調查》，台灣美國商會會長銀丹（Dan Silver）指出，調查結果顯示會員對台灣未來經濟和其公司成長前景充滿信心。記者林伯東／攝影
台灣美國商會上午在台北發布《2025年商業景氣調查》，台灣美國商會會長銀丹（Dan Silver）（右）與常務副理事長吳王小珍（左）出席。記者林伯東／攝影
台灣美國商會上午在台北發布《2025年商業景氣調查》，台灣美國商會會長銀丹（Dan Silver）（右）與常務副理事長吳王小珍（左）出席。記者林伯東／攝影

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