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台積電帶動 台企赴美日投資額創新高

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
台積電亞利桑那廠。（中央社）
台積電亞利桑那廠。（中央社）

台灣企業去年在美國日本的投資規模創下紀錄，而在中國大陸的投資則是陷入停滯。彭博資訊報導，這凸顯出兩岸關係惡化與技術競爭，導致供應鏈轉移。

彭博根據台灣經濟部的新聞稿，計算出台灣2024年對外直接投資達486億美元，而流往美國的投資金額達到141億美元，雙雙創下新高。經濟部周三（15日）將台灣對外投資激增，與台積電的海外投資連結在一起，舉例台積電在美國亞利桑那州的晶圓廠投資。

台灣企業流向日本、加拿大和新加坡的支出也都打破紀錄。相形之下，台企去年對中國大陸的新投資僅小幅成長至36.5億美元，僅占台灣企業海外支出總額的7.5%，為1991年有數據以來的最低水準。

隨著美國拜登政府向台積電等重量級晶片公司提供補助和貸款，令這些晶片廠開始在美國製造產品，重振美國晶片製造業，台灣的對美投資金額出現大幅成長。台灣企業同時也想藉由在美國投資，降低緊張，同時避免美國將上任的新政府加徵任何關稅。

鴻海旗下的一家伺服器公司，周三宣布將斥資1.28億美元在加州買地設廠。

台灣企業的投資動向，凸顯了華府和北京在科技的分道揚鑣。美國政府周二（14日）對於有效禁止對來自中國大陸和俄羅斯的個人智慧新車規定，做了最後定案。拜登政府也公告了外界等待已久的人工智慧（AI）行政命令，為出租聯邦政府所屬土地讓企業興建大型AI資料中心，開了大門。

彭博指出，台灣與中國大陸的關係自去年5月台灣賴清德總統上任以來就惡化。北京當局視賴總統為「分離份子」，損害它的兩岸統一目標；至今已多次圍繞台灣本島舉行軍事演習，意圖威嚇賴清德政府。

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