水價漲4成？ 經部次長：檢討不代表會漲

經濟部規畫撥補台電兩千億元，在野黨揚言全數刪除，針對台電如何因應，經濟部次長連錦漳昨說，調漲電價、舉債都是方向，但電費調漲事關重大，台電也舉債得差不多，空間有限，經濟部須再思考後續要怎麼因應。

立法院經濟、財政委員會昨開聯席會議審議產業創新條例部分條文修正草案。朝野立委關切水電雙漲，連錦漳說，過年前油、氣價格都凍漲；至於水價是奉政院指示進行檢討，但檢討不代表就會漲。他強調，水電價調漲都必須經過審議會同意，都要考量經濟及民生狀況。

民進黨立委李坤城表示，台電去年的追加預算一千億元及今年度撥補預算一千億元，在野黨已揚言全數刪除，經濟部「要電費調漲，要舉債嗎」？連錦漳說，「這個都是一個方向」，經濟部要好好思考。

李坤城追問，台電會不會倒？連錦漳說，「不可能讓台電倒」。台電已提財務改善計畫，包括調整燃料成本；會觀察川普上任後國際能源價格有沒有下降空間，也會責成台電提升行政效率、資產重整。

連錦漳指出，這兩千億元是要補貼民生用電，若沒有這兩千億元撥補，台電「財務上會很困難」。水價方面，朝野立委關切，媒體報導指將漲四成，經濟部有調整方案嗎？連錦漳說，水價已卅一年沒漲，行政院長卓榮泰是說去研究，要調漲一定是審慎規畫檢討，水公司在三個月內提方案，且須經審議會討論，沒有像外界說要漲到多少，漲四成是空穴來風、臆測。