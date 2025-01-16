台美經貿新局 經部挨批因應慢

美國總統當選人川普將於下周就職，朝野立委關切經濟部對於台美經貿新局是否已有所預判因應，但經貿官員表示仍在評估中，至於要如何擴大對美採購減少我對美貿易順差，官員則說除了採購天然氣，目前沒有其他方式。立委對經濟部的態度大呼訝異，提醒此事是重中之重，否則台灣可能被（川普）鎖定。

立法院經濟、財政委員會聯席會議昨審議產業創新條例部分條文修正草案，民進黨立委郭國文質詢指出，川普廿日就要上任，而拜登政府與台灣簽署台美廿一世紀貿易倡議，方向是要走向自由化，但川普卻可能拉高關稅，牴觸自由化，台美貿易倡議即將走向第二階段深水區，包括勞工、環保、農業等方面，是否還走得下去？

曾任駐美代表處經濟組長的貿易署副署長劉威廉說，這部分要等川普上任後才知道。郭國文回問，「你都沒有評估，不會吧，還在等？」你已預期到人家政策方向是這樣，還無法回答台美貿易倡議能否持續，「沒有做評估，我有點訝異耶。」

下月底將退休的經濟部次長連錦漳則說，面對川普可能提升關稅，經濟部都有做研議，但主要是針對哪些廠商會受影響。

郭國文質疑，拜登和川普一個是自由化、一個是提高關稅壁壘，一個採取自由化方式、一個走經濟民族主義，兩者完全不同，怎麼會毫無政策判斷？川普會想調高關稅，主要是要解決美國貿易逆差，去年台灣對美國的貿易順差達六四九億美元，比前年成長百分之八十三點五，台灣是否會成美國針對的對象？劉威廉說，台灣出口到美國的產品都是中間品，對美國經濟發展有利，經濟部也會盡力與美方溝通。

但郭國文說，中央銀行在立院財委會對此已提出明確評估，要平衡貿易順逆差，一個是買武器、一個是買農產品，一個是買能源天然氣。連錦漳指出，我方和美國的能源合作有在研議，五月的「選擇美國投資高峰會」也會擴大投資團赴美，而除了購買、投資，也會有ＩＣＴ（資通訊）、電動車產業在美墨之間投資的討論。

縮小順差 目前只有買天然氣

郭國文追問，除了對美購買天然氣以外是否還有其他方式？連錦漳說，「目前沒有」。郭一聽，拉高音調連續三次反問「目前都沒有」，接著對連錦漳說，你退休前要告訴部長郭智輝，這個問題是最重要的，「否則我們很可能被鎖定」。

國民黨立委洪孟楷則說，郭智輝曾說，川普任期僅四年，影響不大，是否看衰共和黨不會繼續執政，還是認為川普政策影響全球不大？部長言論令人擔憂。

連錦漳回應，身為國際的一員，任何國際情勢改變都要戒慎恐懼的好好評估，川普有他的想法，台灣有既定政策。但他也說，沒有評估川普的影響力有多大，只有根據國際情勢走向，評估國內政策要按照原來步驟往下走。