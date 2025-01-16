去年對外投資額創高 金額449億美元成長90%
因台積電（2330）持續進行美國、日本海外布局，以及鴻海、世界先進等海外投資大案，經濟部投審司昨（15）日指出，2024年全年核准對外投資金額逾449億美元，繼2023年後，連續二年再創歷史新高，年增90.57%。
經濟部分析，近年對外投資金額大幅成長，是反映台商面對國際供應鏈重組局勢，強化國際供應鏈關鍵角色，2024年核准大案包含台積電增資美國亞利桑納州125億美元、日本熊本廠52億美元、英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD. 80億美元進行外匯避險等案。
其他大案還有文曄科技以39億美元收購加拿大FUTURE ELECTRONICS INC.全數股權、鴻海精密26億美元增資新加坡FOXCONN SINGAPORE PTE LTD、世界先進以24億美元投資新加坡VISIONPOWER SEMI-CONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY PTE. LTD等。
經濟部指出，2024年全年核准對外投資件數為782件，年增37.68%；投資金額逾449億美元，年增90.57%。
2024年全年核准對新南向國家投資件數326件，年增39.91%，投資金額計87億美元，年增57.42%，其中投資金額較大者為新加坡、越南及馬來西亞。
在對陸投資方面，經濟部投審司指出，2024年全年核准對大陸投資件數310件，年減5.49%；核准投資金額計36億美元，年增20.33%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言