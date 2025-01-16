撥補台電經費恐被砍 經部：思考漲電價、舉債

經濟部2025年及2024年度追加預算共2,000億元撥補台電，在野黨揚言全數刪除，外界關切台電如何因應。經濟部次長連錦漳昨（15）日表示，調漲電價、舉債都是方向，但電費調漲事關重大，台電也舉債得差不多，空間有限，經濟部須再思考後續因應。

立法院經濟、財政委員會昨日聯席審議產業創新條例修正案。朝野立委關切水電價調漲，連錦漳當場說明，過年前油、氣價格都是凍漲；至於水價是奉政院指示檢討，檢討不代表就會漲。他強調，水電價調漲都必須經過審議會同意，都要考量經濟及民生狀況。

民進黨立委李坤城表示，台電去年追加預算1,000億元及今年度撥補預算1,000億元，在野黨已揚言全數刪除，經濟部要用最壞打算應對，他問「要電費調漲，要舉債嗎？」

連錦漳說，「這個都是一個方向」，經濟部要好好思考，電費調漲事關重大，台電也舉債得差不多了。

李坤城又問，台電會不會倒？連錦漳說，「不可能讓台電倒」，台電已提財務改善計劃。