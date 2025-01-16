產創投抵支出上限升至20億 租稅優惠再加碼

立法院經濟委員會昨（15）日初審通過《產業創新條例》修正案，擴大投資抵減租稅優惠適用範圍，其中針對投抵支出金額上限，原本為10億元，政院版草案提高至18億元，昨日朝野達成共識再拉高至20億元，盼促進業者加碼投資。

產創條例第10條之1（智慧機械、5G等投資抵減）已於2024年底屆期，立法院經委會昨日排審相關修法，朝野對修法立場歧異不大，主要癥結點在於支出上限是否再提高。

民進黨立委邱議瑩表示，產創條例第10條之1投抵的支出金額上限，經過政院協調後所提版本是從原本10億元提高至18億元，能不能再提高至20億元？只差2億元，對稅收是否會有很大影響？政府不能大方一點？

財政部次長李慶華表示，從過去執行結果，適用投抵支出金額在10億元以下，僅有少數大廠會超過，實際上多數廠商購置機器設備不會一次購足，都是分批、分階段購入，提高至18億元，應該是多數都夠用。李慶華表示，經過評估，若拉高至20億元，增加稅損約3億元。立委認為稅損不大，反而能吸引投資，朝野經過討論，決議拉高至20億元。

此外，有部分立委質詢是否擴大到人才投資抵減、以及第23條有關有限合夥創投事業投資新創租稅優惠、個人投資新創租稅優惠是否還要擴大等等，但經濟部及財政部皆認為，已給了相當優惠或者有重複之虞，不符合政策目的，因此其餘條文皆維持政院版本。

民進黨立委郭國文表示，為發展AI產業，國科會投入上百億元，還在台南沙崙建置算力中心，為何產創條例修正案預估帶動AI投資僅72億元，遠遠不如智慧機械的440億元？對此，經濟部次長連錦漳回應，72億元只是購置設備金額，帶動潛在投資可能多達十倍、20倍。

經濟部表示，為鼓勵加速產業雙軸轉型，第10條之1設備投資抵減配合產業數位化、低碳化所需，增加適用範圍，除保留智慧機械項目並提高智慧化層次、5G系統及資安項目外，也新增AI及節能減碳項目。