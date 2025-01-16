縮小對美貿易順差 我將擴大採購天然氣
川普2.0來了，我對美國貿易順差大幅擴大，恐被川普盯上，朝野立委關切我國如何因應。
經濟部次長連錦漳昨（15）日表示，現研議擴大對美採購天然氣，我國也會擴大參與今年5月舉辦「Select USA」活動，同時協助受關稅衝擊的台廠轉移陣地。
立法院經濟、財政委員會昨日審議產業創新條例修正草案，民進黨立委郭國文質詢，川普即將上任，將祭出高關稅，2024年我國對美貿易順差擴大到649億美元、創新高，成長83.5%，恐會被列為提高關稅對象，他問經濟部如何因應。
連錦漳表示，我方會向美方溝通，因為台灣出口到美國的產品主要是中間財，對於美國經濟是有利的。
郭國文則說，這根本無法縮減川普在意的貿易順差，經濟部要去思考能去跟美國買什麼東西？連錦漳回答，有在研議買天然氣。
連錦漳也提及，我國很多ICT、汽車零組件業者先前配合客戶要求，將生產線遷移到墨西哥，現在墨西哥也要被加徵關稅，經濟部協助業者將生產線遷移至美墨邊境，向美國靠近。
此外美國政府近日宣布將進一步限制AI晶片和技術出口，將分三級管制，第一級關鍵盟友和夥伴包括台灣等18國，不受任何限制。
經濟部昨日對此回應表示，美方應該是對我政府的管制作為以及業者法遵情況具有信心，經濟部會持續協助我國業者，了解美方相關管制法規以及趨勢。
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