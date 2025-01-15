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與台經濟合作協定生效 馬紹爾3043項貨品進口零關稅

中央社／ 台北15日電

台灣與馬紹爾群島共和國經濟合作協定（ECA）經歷簽署及換文修訂等程序，今天正式生效，涵蓋貿易、服務業、投資、技術、人員交流和觀光等6大面向，其中包含馬國3043項農、工產品進口至台灣零關稅，雙方經貿持續深化。

經濟部國際貿易署今天發布新聞稿表示，台馬ECA由時任外交部長吳釗燮及馬紹爾外交暨貿易部長JohnM. Silk於2019年10月25日完成簽署；另於2022年10月5日以換文方式修訂降稅清單及原產地規則等附件，經相互通知各自完成國內必要法律程序，今天起生效，也將建立聯合委員會定期檢討及建立執行機制。

貿易署表示，2024年台灣對馬國貿易總值為1億3391萬美元。降稅清單部分，台灣貨品清單涵蓋農、工產品共3043項；馬國貨品清單為農、漁產品共計267項，台馬ECA生效時，雙方所列的貨品清單立即降至零關稅。

貿易署表示，台馬在漁業方面具合作潛力，藉由投資漁業帶動貿易方式，拓銷台灣優質船舶、漁網及周邊漁撈產品銷往馬國，為台馬雙邊經濟創造互利互惠的雙贏局面。

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