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工商協進會：期待立法院與行政院儘早完成總預算審議

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

工商協進會15日表示，114年度中央總預算案目前正在立法院審議之中，且歷經朝野激烈攻防，工商協進會期待立法院與行政院各盡職責，儘早完成總預算審議。

工商協進會表示，近年來，雖然台灣產業在世界的重要性提高，但在全球地緣政治風險升高、經濟復甦緩慢等不利因素影響下，以往的自由貿易環境遭遇到了嚴重的衝擊，台灣面臨的挑戰更勝以往，國家的發展需要朝野密切合作。工商界認為，行政院與立法院的溝通與合作至關重要，儘早完成總預算審查，有助於支持產業發展，進一步促進國內經濟繁榮。

工商協進會指出，台灣民主日益深化，但社會大眾對於諸多公共政策看法分歧，期盼朝野能傾聽各方意見，化解歧見，團結一心才能驅動台灣繼續向前邁進。

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