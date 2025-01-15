若2,000億元撥補落空怎麼辦？經部：台電不能倒 漲電價、舉債是方向

經濟部114年度及113年度追加預算共2,000億元撥補台電，在野黨揚言全數刪除，外界關切台電如何因應。經濟部次長連錦漳15日在立法院經濟委員會表示，調漲電價、舉債都是方向，但電費調漲事關重大，台電也舉債得差不多，空間有限，經濟部須再思考後續要怎麼因應。

立法院經濟、財政委員會15日聯席會議審議行政院「產業創新條例部分條文修正草案」等案。朝野立委關切水電價調漲，連錦漳當場說明，過年前油、氣價格都是凍漲；至於水價是奉政院指示進行檢討，但檢討不代表就會漲。他強調，水電價調漲都必須經過審議會同意，都要考量經濟及民生狀況。

民進黨立委李坤城表示，台電去年的追加預算1,000億元及今年度撥補預算1,000億元，在野黨已揚言全數刪除，他斷定，朝野協商不可能通過，堅壁清野下，經濟部要用最壞打算應對，不要存有幻想，他問「要電費調漲，要舉債嗎？」

連錦漳說，「這個都是一個方向」，經濟部要好好思考。連錦漳說，電費調漲事關重大，台電也舉債得差不多了。

李坤城又問，台電會不會倒？連錦漳說，「不可能讓台電倒」。台電已提財務改善計劃，包括對燃料成本進行調整；會觀察川普上任後國際能源價格有沒有下降空間，也會責成台電提升行政效率、進行資產重整。

綠委賴瑞隆也質詢，2,000億不給、電價也不能調，經濟部有辦法？連錦漳說，這2,000億元是要補貼民生用電，若沒有這2,000億元撥補，台電經營壓力會很大，「財務上會很困難」。台電副總蔡志孟表示，台電舉債愈來愈多，利息也會增加。

在水價方面，朝野立委關切，媒體報導指將漲4成，經濟部有調整方案嗎？如果有，什麼時候要做？

連錦漳表示，水價已經31年沒漲，院長卓榮泰是說去研究，要調漲一定是審慎規劃檢討，水公司在3個月內提方案，且須經過審議會討論，沒有像外界說要漲到多少，漲4成是「空穴來風」、「臆測」。