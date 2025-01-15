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確定了！宏匯攜手愛山林奪「台電CR1」都更案

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
「台電CR1」屬於東區門戶計畫核心，鄰近台北流行音樂中心。記者朱曼寧／攝影
「台電CR1」屬於東區門戶計畫核心，鄰近台北流行音樂中心。記者朱曼寧／攝影

「台電CR-1」都更案評審結果出爐，由宏匯集團攜手愛山林，成立專案公司「山林匯集團」獲得最優申請人資格，該案預計投資金額逾180億元，其中山林匯集團分回比率為37.64%，台電可分回權值達72.36%。

該案投標人實力相當堅強，有三大亮點，第一，宏匯集團首次與愛山林合作；第二，是愛山林建設首次參與公辦都更案。

第三，輝達來台設立總部，符合輝達提出的總部選址三前提：3公頃、低密度建築、建蔽率高一些，加上距離輝達研發中心僅750公尺，步行可達也是其不可取代的優勢

宏匯集團擅長商用不動產開發設計及營建，近年來積極參與國內BOT相關標案、公辦都更案等，在商場經營上也有成績，目前在手案件包括知名的「台北雙星」、台北車站特定專用區E1、E2公辦都更案、高鐵新竹站專一區地上權案等。

愛山林由代銷業起家，逐漸轉型成建設開發，擁有營建、代銷雙利基的公司，且董事長祝文宇對土地的眼光相當精準，亦擅長住宅產品的規劃。專家認為，此次宏匯、愛山林兩家強強聯手，雙方可互補，勢必可推動南港地區更上一層樓。

據了解，「台電CR1」台電可分回一棟約29層樓的辦公大樓，但具體規劃待訂，雙方保留一定的討論空間，另，山林匯集團分回比率為37.64%，可興建兩棟住宅以及部分商場，台電可分回權值達72.36%，回租租金為每坪每月1600元，10年回租期間可獲得逾90億元以上的租金。

「台電CR1」都更案，基地面積共3.06公頃（約9,245坪），建蔽率55%、容積率235%，位於南港市民大道八段及向陽路口，鄰近台北流行音樂中心、南港車站商圈，距捷運昆陽站約300公尺、台鐵南港站僅700到800公尺。

「台電CR1」公辦都更案15日下午將進行評選會議。記者朱曼寧／攝影
「台電CR1」公辦都更案15日下午將進行評選會議。記者朱曼寧／攝影
「台電CR1」公辦都更案15日下午將進行評選會議。記者朱曼寧／攝影
「台電CR1」公辦都更案15日下午將進行評選會議。記者朱曼寧／攝影

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