全國創新創業總會長交接 賴清德：領導人都是產業菁英

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
賴清德總統晚上出席「全國創新創業總會第26、27屆總會長交接暨會務幹部授證典禮」，一群來自歐洲遊客在一旁向總統打招呼。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統晚上出席「全國創新創業總會第26、27屆總會長交接暨會務幹部授證典禮」，一群來自歐洲遊客在一旁向總統打招呼。記者蘇健忠／攝影

賴清德總統晚上出席「全國創新創業總會第26、27屆總會長交接暨會務幹部授證典禮」，卸任總會長陳麗如與新任全國新創總會總會長邱銘乾交接，隨後一起舉杯致意。

總統抵達飯店時，有一群來自歐洲的遊客在一旁等候，賴清德總統親切地向旅客打招呼，遊客也微笑回應。

賴淸德總統致詞時，嘉許新創總會稱職地扮演協助政府推動國家創業與經濟發展政策的重要角色，近年協助推動數位轉型、創新加值、創業投資、在地共榮等工作，成果卓越。剛卸任的陳麗如以及將接任的邱銘乾二位總會長，皆是台灣上市櫃優質品牌與幸福企業，充分顯示新創總會人才濟濟，每一位領導人都是產業菁英的一時之選。

賴清德總統（前排左二）晚上出席「全國創新創業總會第26、27屆總會長交接暨會務幹部授證典禮」，抵達飯店時，賴清德總統親切向一旁的遊客打招呼。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統（前排左二）晚上出席「全國創新創業總會第26、27屆總會長交接暨會務幹部授證典禮」，抵達飯店時，賴清德總統親切向一旁的遊客打招呼。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統（中）晚上出席「全國創新創業總會第26、27屆總會長交接暨會務幹部授證典禮」，卸任總會長陳麗如（左）與新任全國新創總會總會長邱銘乾（右）交接，隨後一起舉杯致意。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統（中）晚上出席「全國創新創業總會第26、27屆總會長交接暨會務幹部授證典禮」，卸任總會長陳麗如（左）與新任全國新創總會總會長邱銘乾（右）交接，隨後一起舉杯致意。記者蘇健忠／攝影

創業 經濟發展 賴清德

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