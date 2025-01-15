全國創新創業總會長交接 賴清德：領導人都是產業菁英

賴清德總統晚上出席「全國創新創業總會第26、27屆總會長交接暨會務幹部授證典禮」，卸任總會長陳麗如與新任全國新創總會總會長邱銘乾交接，隨後一起舉杯致意。

總統抵達飯店時，有一群來自歐洲的遊客在一旁等候，賴清德總統親切地向旅客打招呼，遊客也微笑回應。