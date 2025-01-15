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台積電等持續海外布局！2024年我對外投資達449.3億美元創高 年增90.57%

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部。圖／聯合報系資料照片
經濟部。圖／聯合報系資料照片

因台積電（2330）持續進行美國、日本海外布局，以及鴻海、世界先進海外投資，推升我對外投資金額。經濟部投審司15日指出，2024年全年核准對外投資件數為782件，年增37.68%；投資金額逾449.3億美元，繼2023年後再創歷史新高，年增90.57%。

經濟部分析，近年對外投資金額大幅成長係反映台商面對國際供應鏈重組局勢，強化國際供應鏈關鍵角色，2024年核准大案包含台積電增資美國亞利桑那州125億美元、日本熊本廠52.62億美元、英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.80億美元進行外匯避險等大案。

其他大案還有：文曄科技以39.8億美元收購加拿大FUTURE ELECTRONICS INC.全數股權、鴻海精密26.31億美元增資新加坡FOXCONN SINGAPORE PTE LTD、世界先進以24億元美元投資新加坡VISIONPOWER SEMI-CONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY PTE. LTD.等。

經濟部指出，2024年1至12月核准對新南向國家投資件數為326件，年增39.91%，投資金額計87.2億美元，年增57.42%，其中投資金額較大者為新加坡、越南及馬來西亞。

在對中國大陸投資方向，經濟部投審司指出，2024年1至12月核准對中國大陸投資件數為310件，年減5.49%；核准投資金額計36.5億美元，年增20.33%，主因是2024年核准多筆台商因全球布局併購跨國企業，因而認列該跨國公司原有在中國大陸投資事業之投資金額，例如鴻海公司收購德國ZF CHASSIS MODULES GMBH、友達公司收購德國BEHR-HELLA THERMOCONTROL GMBH、文曄科技收購加拿大FUTURE ELECTRONICS INC.，因而認列該外國公司既有對中國大陸之投資等，該類案件並無實際對中國大陸投資。

經濟部指出，2024年全年核准整體對外投資（含對外投資、對中國大陸投資） 件數為1,092件，投資金額為485.8億美元。

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