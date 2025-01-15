美國發布AI晶片出口分級管制對我ICT產業有何影響？ 經濟部說話了

美國政府近日宣布將進一步限制人工智慧（AI）晶片和技術出口，將分三級管制，第一級關鍵盟友和夥伴包括台灣等18國，不受任何限制。對此，經濟部回應，美方應是對我政府管制作為及業者法遵情況，具有信心。經濟部持續協助我業者瞭解美方相關管制法規及趨勢。

經濟部表示，美政府為維護國家安全，採行「小院高牆」策略，自2022年10月以來已針對半導體採行之三波針對高階AI晶片、半導體設備及軟體管制法規，均具域外管轄效力，使用美國技術、設備、材料產製之相關產品出口時，須獲美商務部許可。這次宣布對AI晶片採3級列管措施，應屬上述管制措施之強化作為。

經濟部並表示，台美資通訊產業緊密連結，美政府倘實施新的管制法規，由於其具有域外管轄效力，因此亦將影響我相關業者。為避免我業者誤觸美政府管制規定面臨嚴重裁罰，影響業者營運，經濟部國際貿易署持續邀請美政府官員、律師事務所等專業人士舉辦宣導活動，協助我商瞭解相關管制法規及趨勢。

經濟部表示，以2024年為例，經濟部辦理包括我國及國際管制法規宣導活動計20場次，持續協助我業者遵行相關法規。美商務部1月13日發布AI晶片管制將台灣列為第1級，與其他18個友盟並列，應對我政府管制作為及業者法遵情形，具有信心。