快訊

賴能你不能？ 黃國昌挖出賴清德17年前對話：不覺得可恥嗎

降雪了！ 低溫＋水氣「零下2度」 玉山成雪白銀色世界

航空城點交街廓土地 民航局祭出蓋屋、搬遷雙重獎勵

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
桃園航空城計畫邁入新的里程碑。聯合報系資料照／記者鄭國樑攝影
桃園航空城計畫邁入新的里程碑。聯合報系資料照／記者鄭國樑攝影

徵收面積達1,413公頃的桃園航空城計畫邁入新的里程碑，交通部民用航空局15日開始點交安置街廓土地，且祭出蓋屋、搬遷兩種獎勵措施，選配街廓民眾明年2月前完成二樓板勘驗，可申領重建協助金，明年6月前完成搬遷，還可領取獎勵金。

行政院桃園航空城啟動計畫至今已超過12年，為順利取得計畫中最重要的桃園國際機場第三跑道用地，民航局配合行政院政策，對徵收範圍內需搬遷的4千戶建物，採「先建後遷」原則妥善安置，民眾可選擇由政府興建安置住宅，或選擇安置街廓自建住宅。

民航局指出，安置住宅由民航局委託桃園市政府興建，安置街廓亦委託桃園市府代辦區段徵收工程。安置住宅預計今年4月開始交屋程序；佔地29.33公頃、包含56個街廓的安置街廓，亦已完成整地及五大管線和聯外道路工程，今天開始點交土地。

民航局表示，配合工程進度，桃園市府已分批發函通知2,276位選配安置街廓的土地所有權人，今天起開始辦理總計27.63公頃的安置土地點交作業，預計2月底完成點交。

為了鼓勵民眾儘速闢建住宅並完成搬遷，民航局表示，中央將有兩項獎勵措施，民眾如能在明年2月前完成自建住宅的二樓板勘驗，可以申領每建坪3萬元的安置街廓重建協助金，為有利於民眾重建住宅，民航局已協調桃園市府提供加速發照等便民措施，民眾可多加利用。

除了重建協助金，民航局表示，選配安置街廓的民眾，如果能在明年6月前完成搬遷，還可以再申領建物拆遷補償費（或救濟金）15%的配合加速開發獎勵金。

民航局表示，相關便民措施以及補助獎勵，民航局及桃園市政府已經彙整印製「安置街廓土地點交暨興建房屋手冊」，將於土地點交現場逐一發放給每位安置戶，希望透過這兩項獎勵措施以及桃園市府提供的便民措施，能積極協助安置戶重建，及早達成先建後遷目標，方便後續第三跑道工程開展。

民航局 航空城

延伸閱讀

占1坪土地索賠千萬 被告拆除雨遮盼事件落幕

桃園棒球教父張滄彬帶頭捐贈 職棒子弟兵到場見證

影／收廢酸液到苗栗苑裡狂排成紅河 中壢化工業者不法所得1.3億

土地「被占1坪」...嘉義女索賠天價1180萬 地院判賠29元

相關新聞

如何面對關稅戰？經濟部稱「研議中」 綠委不滿：我有點訝異

美國新任總統川普即將上任，外界關注政府要如何因應可能到來的新一波關稅戰，經濟部卻只表示研議中，而解決對美順差也只有擴大採...

美國發布AI晶片出口分級管制對我ICT產業有何影響？ 經濟部說話了

美國政府近日宣布將進一步限制人工智慧（AI）晶片和技術出口，將分三級管制，第一級關鍵盟友和夥伴包括台灣等18國，不受任何...

航空城點交街廓土地 民航局祭出蓋屋、搬遷雙重獎勵

徵收面積達1,413公頃的桃園航空城計畫邁入新的里程碑，交通部民用航空局15日開始點交安置街廓土地，且祭出蓋屋、搬遷兩種...

美擴大晶片出口管制台灣不受限 經濟部：對台廠有信心

美國加強AI晶片出口管制，第一級關鍵盟友和夥伴包括台灣等18國，不受任何限制。經濟部表示，顯示美國對台灣政府管制作為及業...

BVI商業公司法新規上路 公司申報責任、罰款規定出爐

英屬維京群島（BVI）在之前的商業公司法修訂後，已經開始要求公司提交財務報表，不過BVI近期又通過《2024年英屬維京群...

法巴銀行：人民幣貶值護出口 川普高關稅不見得造成美國通膨

美國總統川普上任之後一旦實施高關稅政策，一定會使通膨惡化？法國巴黎銀行今日提出截然不同的觀點，法巴銀行財富管理亞洲區投資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。