聽新聞
0:00 / 0:00
美擴大晶片出口管制台灣不受限 經濟部：對台廠有信心
美國加強AI晶片出口管制，第一級關鍵盟友和夥伴包括台灣等18國，不受任何限制。經濟部表示，顯示美國對台灣政府管制作為及業者法遵情形具有信心。美國近年加強半導體出口管制，具域外管轄效力，經濟部將持續協助台廠了解法規，避免誤踩紅線。
美國政府近日宣布將進一步限制人工智慧（AI）晶片和技術出口，將分3級管制，第一級關鍵盟友和夥伴包括台灣等18國，不受任何限制。新規預定在發布後120天生效，讓川普政府有時間介入。
經濟部今天回應，美國政府為維護國家安全，採行「小院高牆」策略，自2022年10月以來已針對半導體採行三波對高階AI晶片、半導體設備及軟體管制法規，均具域外管轄效力，使用美國技術、設備、材料產製的相關產品出口時，須獲美國商務部許可。
經濟部表示，這次宣布對AI晶片採3級列管措施，應屬上述管制措施的強化作為。
台美資通訊產業緊密連結，經濟部表示，美國政府倘實施新的管制法規，由於具有域外管轄效力，因此亦將影響台灣相關業者。
爲避免台廠誤觸美國管制規定面臨嚴重裁罰，影響業者營運，經濟部國際貿易署持續邀請美國政府官員、律師事務所等專業人士舉辦宣導活動，協助台廠了解相關管制法規及趨勢。
以2024年為例，經濟部表示，辦理20場活動宣導台灣及國際管制法規，持續協助台灣業者遵行相關法規。美國商務部13日發布AI晶片管制，將台灣列為第1級，與其他18個友盟並列，顯示對台灣政府管制作為及業者法遵情形，具有信心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言