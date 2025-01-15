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美擴大晶片出口管制台灣不受限 經濟部：對台廠有信心

中央社／ 台北15日電
美國加強AI晶片出口管制，第一級關鍵盟友和夥伴包括台灣等18國，不受任何限制。圖／路透
美國加強AI晶片出口管制，第一級關鍵盟友和夥伴包括台灣等18國，不受任何限制。圖／路透

美國加強AI晶片出口管制，第一級關鍵盟友和夥伴包括台灣等18國，不受任何限制。經濟部表示，顯示美國對台灣政府管制作為及業者法遵情形具有信心。美國近年加強半導體出口管制，具域外管轄效力，經濟部將持續協助台廠了解法規，避免誤踩紅線。

美國政府近日宣布將進一步限制人工智慧（AI）晶片和技術出口，將分3級管制，第一級關鍵盟友和夥伴包括台灣等18國，不受任何限制。新規預定在發布後120天生效，讓川普政府有時間介入。

經濟部今天回應，美國政府為維護國家安全，採行「小院高牆」策略，自2022年10月以來已針對半導體採行三波對高階AI晶片、半導體設備及軟體管制法規，均具域外管轄效力，使用美國技術、設備、材料產製的相關產品出口時，須獲美國商務部許可。

經濟部表示，這次宣布對AI晶片採3級列管措施，應屬上述管制措施的強化作為。

台美資通訊產業緊密連結，經濟部表示，美國政府倘實施新的管制法規，由於具有域外管轄效力，因此亦將影響台灣相關業者。

爲避免台廠誤觸美國管制規定面臨嚴重裁罰，影響業者營運，經濟部國際貿易署持續邀請美國政府官員、律師事務所等專業人士舉辦宣導活動，協助台廠了解相關管制法規及趨勢。

以2024年為例，經濟部表示，辦理20場活動宣導台灣及國際管制法規，持續協助台灣業者遵行相關法規。美國商務部13日發布AI晶片管制，將台灣列為第1級，與其他18個友盟並列，顯示對台灣政府管制作為及業者法遵情形，具有信心。

AI 半導體 晶片 經濟部 美國商務部

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