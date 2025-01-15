如何面對關稅戰？經濟部稱「研議中」 綠委不滿：我有點訝異

美國新任總統川普即將上任，外界關注政府要如何因應可能到來的新一波關稅戰，經濟部卻只表示研議中，而解決對美順差也只有擴大採購天然氣這一招，讓立委不滿。

立院經濟委員會今審查「產業創新條例修正草案」，民進黨立委郭國文質詢時指出，川普2.0時代要拉高關稅，走向保護主義，但先前與美國簽署的21世紀貿易倡議要進入勞工、環保、農業等深水區，與川普保護主義方向不同，協議可否繼續走下去？

對此，經濟部貿易署副署長劉威廉僅表示，要等川普上任後才知道。這也讓郭國文不滿，直言「你都沒有評估，不會吧，還在等，我有點訝異耶。」

經濟部次長連錦漳則解釋，面對川普可能提升關稅都有做研議，但是是針對哪些廠商有影響。但郭國文仍不埋單，強調在財政委員會，央行都有對此提出明確評估，一個是買武器、一個是買農產品，一個是買能源天然氣。

連錦漳說則強調，跟美國買能源有在研議，4月的「選擇美國投資高峰會」也會擴大投資團，而除了購買，也會有ICT、電動車產業在美墨之間投資的討論。