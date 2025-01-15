快訊

證嚴上人嫌佛陀問病圖壁畫太貴？ 李健儀打臉抄襲仔：慈濟師姐都被騙

「昨罷免、明喝咖啡」 朱立倫：兩手策略看清民進黨嘴臉

獨／黃仁勳來台首站將拜會台積電 2大AI巨頭會面聚焦這點

BVI商業公司法新規上路 公司申報責任、罰款規定出爐

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師廖家琪。圖／業者提供
勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師廖家琪。圖／業者提供

英屬維京群島（BVI）在之前的商業公司法修訂後，已經開始要求公司提交財務報表，不過BVI近期又通過《2024年英屬維京群島商業公司（修訂）法案》（新公司法），並於1月2日生效。專家提醒，這次的法規變更對於投資BVI公司的企業和個人有重要影響，大家應留意這些修訂才能應對。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師廖家琪解釋，根據新公司法，BVI公司需要收集、保存並更新實質受益人（實際享有公司利益的人）的資訊，並向註冊處報告。這些資訊包括受益人的姓名、國籍、通訊地址等，此外，公司還需要提交股東名冊，其中要詳細列出所有股東的姓名和地址，甚至匿名股東也必須揭露。

這些申報有時間限制，公司需要在生效日起六個月內完成首次的受益人和股東名冊申報，若有變更，則需在30日內提交，如果未能按時提交，將會被處以罰款，並且超過期限後罰款金額會遞增，若還是未能完成申報，註冊處有可能會將公司除名。

此外，對於新設立的BVI公司，必須在成立後15天內任命首位董事，並在任命後15天內向註冊處提交董事名冊，若未按時提交，也會被處罰。

新公司法還規定，在BVI公司申請存續證明時，必須確保公司已經完成所有必要的報告和歸檔，包括股東名冊、董事名冊、實質受益人名冊和財務報表等，且該證明有效期為三個月。

廖家琪提醒，這次的修訂將公司報告義務從註冊代理人轉移到BVI公司自身，並新增了股東名冊歸檔的要求，台商如果有BVI公司，需要檢查目前的股權登記和實際情況是否一致，並進行必要的調整。

雖然目前提交的受益人資訊和股東名冊不會公開，但還是需要密切關注BVI政府未來的動向，並做好相應的應對措施。

廖家琪建議，這些變動可能影響BVI公司是否能順利獲得存續證明，進而影響公司運營和帳戶操作，因此，台商應該更謹慎地對待這些新規定，確保合規並避免不必要的風險。

台商 股東

延伸閱讀

2025銀行業迎轉型契機 勤業眾信曝 AI、永續是兩大關鍵

律師擔任清算人 免限制出境

主動式ETF 新規上路

經濟日報社論／導正公司治理亂象 刻不容緩

相關新聞

如何面對關稅戰？經濟部稱「研議中」 綠委不滿：我有點訝異

美國新任總統川普即將上任，外界關注政府要如何因應可能到來的新一波關稅戰，經濟部卻只表示研議中，而解決對美順差也只有擴大採...

美擴大晶片出口管制台灣不受限 經濟部：對台廠有信心

美國加強AI晶片出口管制，第一級關鍵盟友和夥伴包括台灣等18國，不受任何限制。經濟部表示，顯示美國對台灣政府管制作為及業...

BVI商業公司法新規上路 公司申報責任、罰款規定出爐

英屬維京群島（BVI）在之前的商業公司法修訂後，已經開始要求公司提交財務報表，不過BVI近期又通過《2024年英屬維京群...

法巴銀行：人民幣貶值護出口 川普高關稅不見得造成美國通膨

美國總統川普上任之後一旦實施高關稅政策，一定會使通膨惡化？法國巴黎銀行今日提出截然不同的觀點，法巴銀行財富管理亞洲區投資...

籲盡早改善因應 環境部接軌國際加嚴SRF排放標準

近期外界關注使用固體再生燃料（Solid Recovered Fuel， SRF）產生空氣污染問題，環境部於今年1月2日...

法巴銀行：美元強勢已到頂 將推升日圓匯率到150價位

美元近來強勢造成亞幣競貶，但法巴銀行今天發表的2025年投資展望預期指出， 美元強勢不但已到頂，且除了日本銀行升息之外，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。