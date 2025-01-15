BVI商業公司法新規上路 公司申報責任、罰款規定出爐

英屬維京群島（BVI）在之前的商業公司法修訂後，已經開始要求公司提交財務報表，不過BVI近期又通過《2024年英屬維京群島商業公司（修訂）法案》（新公司法），並於1月2日生效。專家提醒，這次的法規變更對於投資BVI公司的企業和個人有重要影響，大家應留意這些修訂才能應對。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師廖家琪解釋，根據新公司法，BVI公司需要收集、保存並更新實質受益人（實際享有公司利益的人）的資訊，並向註冊處報告。這些資訊包括受益人的姓名、國籍、通訊地址等，此外，公司還需要提交股東名冊，其中要詳細列出所有股東的姓名和地址，甚至匿名股東也必須揭露。

這些申報有時間限制，公司需要在生效日起六個月內完成首次的受益人和股東名冊申報，若有變更，則需在30日內提交，如果未能按時提交，將會被處以罰款，並且超過期限後罰款金額會遞增，若還是未能完成申報，註冊處有可能會將公司除名。

此外，對於新設立的BVI公司，必須在成立後15天內任命首位董事，並在任命後15天內向註冊處提交董事名冊，若未按時提交，也會被處罰。

新公司法還規定，在BVI公司申請存續證明時，必須確保公司已經完成所有必要的報告和歸檔，包括股東名冊、董事名冊、實質受益人名冊和財務報表等，且該證明有效期為三個月。

廖家琪提醒，這次的修訂將公司報告義務從註冊代理人轉移到BVI公司自身，並新增了股東名冊歸檔的要求，台商如果有BVI公司，需要檢查目前的股權登記和實際情況是否一致，並進行必要的調整。

雖然目前提交的受益人資訊和股東名冊不會公開，但還是需要密切關注BVI政府未來的動向，並做好相應的應對措施。

廖家琪建議，這些變動可能影響BVI公司是否能順利獲得存續證明，進而影響公司運營和帳戶操作，因此，台商應該更謹慎地對待這些新規定，確保合規並避免不必要的風險。