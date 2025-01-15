法巴銀行：人民幣貶值護出口 川普高關稅不見得造成美國通膨

美國總統川普上任之後一旦實施高關稅政策，一定會使通膨惡化？法國巴黎銀行今日提出截然不同的觀點，法巴銀行財富管理亞洲區投資長巴亞尼認為，在川普第一次任期的貿易戰當中提高關稅並沒有帶動通膨上升，主要由於人民幣貶值抵銷該影響，結果使得通膨反而下降。

巴亞尼今日指出，川普不太可能一口氣加徵中國60%關稅，此外，在他第一任任期就調高關稅了，但當時通膨反而下降，甚至來到2%以下，這是因為製造業自己吸收成本，而且中國當局用人民幣貶值來保護出口。因此巴亞尼預期，這次除非川普真的把對中國的關稅稅率拉高到60%、對其它國家的稅率拉高到20%以上，才會有通膨顯著的影響，否則若是緩慢拉高關稅，影響有限。

對於金價的走勢，巴亞尼認為今年金價仍有升至每盎司3000美元的相當可能，而且會延續結構性的多頭走勢。他分析，儘管美元強勢、國庫券殖利率走高，對金價會有壓抑，但由於不只大陸央行，其他國家都在買黃金，而且比特幣大漲、通膨預期，以及地緣政治、貿易制裁等，更推升黃金的避險需求，一定的結構性買盤會支撐黃金價位。

巴亞尼也認為，今年的聯準會應該會降息兩次，歐洲央行應該會降息四次。而儘管市場不少聲音認為今年變數多，因此，現金為王，但是法巴銀行仍建議，今年高資產客戶的布局上還是先股後債，不宜放太多現金。

法巴銀行財富管理台灣區負責人林素真進一步解釋，因為各國降息，存款利息一定會縮水，因此建議高資產戶的資產配置應該減少現金部位。