快訊

對台積電太有信心？川普2.0關注3議題 外交專家：台灣高估自己重要性

尹錫悅被捕南韓人反應曝！尹粉一片錯愕 韓網嗨翻「過好年囉」

「昨罷免、明喝咖啡」 朱立倫：兩手策略看清民進黨嘴臉

籲盡早改善因應 環境部接軌國際加嚴SRF排放標準

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

近期外界關注使用固體再生燃料（Solid Recovered Fuel， SRF）產生空氣污染問題，環境部於今年1月2日修正發布6項空氣污染加嚴管制規定，務實強化使用該類燃料之空污防制，其中為降低環境中整體暴露性風險。環境部強調，已請地方政府提出今年加強稽查計畫，以確保SRF燃料的使用皆能符合空氣污染物排放標準。

環境部表示，有關歐盟的排放標準係針對燃燒設備使用燃料規模訂有不同的排放標準，參照國內使用SRF設備規模對應歐盟訂定燃燒設備粒狀物及氮氧化物排放標準為25~30 mg/Nm3、200~300 mg/Nm3（換算約為97~146 ppm），對比國內現行標準30 mg/Nm3、100 ppm相當，並無落差。

環境部強調，這是修正發布的加嚴管制規定主要參考歐盟等國家及比照大型焚化爐管制規定，在防制技術可行之前提下，於「鍋爐空氣污染物排放標準」中直接加嚴風險疑慮較高之戴奧辛、鉛、鎘、汞排放標準，其餘排放標準已符合美國環保署規範可接受範圍或可忽略風險之重金屬空氣污染物。

另本次鍋爐排放標準加嚴項目外之重金屬空氣污染物排放標準，已明定於固定污染源相關排放標準中（如固定污染源有害空氣污染物排放標準），並經健康風評估結果及防制技術可行性確認相關風險值可符合美國環保署規範的可忽略風險（低於10-6）或可接受風險範圍（10-4~10-6間）。至於規範污染源應連續自動監測或定期檢測HCl及CO等，係用來掌握燃燒效率，以了解戴奧辛可能生成及排放情形，將持續收集排放數據後檢討加嚴。

環境部強調，對於SRF燃料的管理應有多面向的格局，環境部不僅是針對使用SRF末端污染排放進行強化管制，更將自SRF燃料產品品質著重系統性的源頭管理，透過更嚴格的產品分級、更透明的產品流向和更齊全的廠商設備，再搭配技術可行、風險無虞的排放標準，達成環境保護務實管理的目標。

歐盟 環保 美國

延伸閱讀

鋁價上漲 傳歐盟考慮逐步限制俄羅斯鋁和LNG

習近平與歐盟理事會主席通話 強調中歐經濟關係「共生」

SRF管理辦法草案最快除夕前公告 加嚴戴奧辛等標準

SRF白皮書公布 我為唯一不得禁進出口料源國家、不會進口洋垃圾來燒

相關新聞

水電雙漲？經濟部：只是討論 不一定有決定

立院經濟委員會今日審查「產業創新條例修正草案」，對於水電價格調漲傳言不斷，經濟部次長連錦漳表示，水電價格是否調整都要經過...

與四接相關3個問題 基市府民調數據曝光！

環境部17日召開台電四接環評初審會議前，基隆表態的民意分歧。基市府最近一次委外做民調，也有針對四接提問，如果基隆產業發展...

瑞銀亞太區總裁康瑞博：最大的未知數是川普政府的經濟和貿易政策

瑞銀亞太區總裁及全球財富管理聯席總裁康瑞博（Iqbal Khan）於第25屆瑞銀大中華研討會（GCC）表示，假設美國自9...

法巴銀行：人民幣貶值護出口 川普高關稅不見得造成美國通膨

美國總統川普上任之後一旦實施高關稅政策，一定會使通膨惡化？法國巴黎銀行今日提出截然不同的觀點，法巴銀行財富管理亞洲區投資...

籲盡早改善因應 環境部接軌國際加嚴SRF排放標準

近期外界關注使用固體再生燃料（Solid Recovered Fuel， SRF）產生空氣污染問題，環境部於今年1月2日...

法巴銀行：美元強勢已到頂 將推升日圓匯率到150價位

美元近來強勢造成亞幣競貶，但法巴銀行今天發表的2025年投資展望預期指出， 美元強勢不但已到頂，且除了日本銀行升息之外，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。