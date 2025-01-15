法巴銀行：美元強勢已到頂 將推升日圓匯率到150價位

美元近來強勢造成亞幣競貶，但法巴銀行今天發表的2025年投資展望預期指出， 美元強勢不但已到頂，且除了日本銀行升息之外，將成為日圓匯率推升到150價位的最大助力。法國巴黎銀行財富管理亞洲區投資長巴亞尼認為，相較上半年美元強勢，下半年將由非美元貨幣抬頭。

巴亞尼估計日本銀行今年會有2至3次的升息，日圓匯率在未來6至12個月會看到150價位。巴亞尼分析，短時間內美元仍會走強，但預期下半年會轉變；他也表示，包括日股、中股、韓股的目前估值，都有加碼的空間，也對外資有吸引力。

其中對於日股，巴亞尼指出，像去年8、9月的日圓升值，就引發套利資金平倉，並在日股大跌時有大量資金回到日本伺機投資股票，因此未來日圓升值，他也看好資金會進場再布局日股。

而雖然美元近來強勁，但巴亞尼認為再升空間有限；他分析，在美國總統川普二度勝選之後，美元已升值5%，先前在川普首次當選的時候美元升值7%，美元還有再升值的空間，日圓匯率在美日匯差之下，也的確不排除來到160可能，但他認為未來12個月，看到1兌150的機會相當高，另外歐元近來走弱，也已反應強勢美元，因此下半年將是非美元貨幣匯率重新抬頭的時候。

他說，近期內的美元指數110已達目標價，未來12個月將在108左右，下半年會看到非美元貨幣，如英磅和其他國家貨幣有較佳的表現。巴亞尼也認為，美元最近的強勢主要是因為美股的表現使得各國的資金流向美股，但是美股已經漲到頂點，2025年的美股不見得更好，所以下半年開始資金會呈現較均衡的情況。