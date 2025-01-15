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執勤高壓、高風險 洪申翰：研擬勞檢員支持方案

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今啟動北、中、南三地同步春安勞檢，北區由勞動部長洪申翰（左）、職安署署長鄒子廉帶隊赴位於新北市土城的「中工雲宇宙AI園區廠房新建工程」檢查。記者葉冠妤/攝影
勞動部今啟動北、中、南三地同步春安勞檢，北區由勞動部長洪申翰（左）、職安署署長鄒子廉帶隊赴位於新北市土城的「中工雲宇宙AI園區廠房新建工程」檢查。記者葉冠妤/攝影

歲末年終，逢事業單位歲修、趕工，恐提高職業災害風險。勞動部今啟動北、中、南三地同步春安勞檢，北區由勞動部長洪申翰親自帶隊赴位於新北市土城的「中工雲宇宙AI園區廠房新建工程」檢查。洪申翰特別提及勞檢員的勞動權益問題，透露職安署正在研擬相關支持方案，讓勞檢員不必再個別承受執勤時的高壓、高風險。

洪申翰說，勞動檢查員工作辛苦，在執行任務時常遭受受檢雇主的不友善對待，除潛在抵制、惡言相向，有時候還會出言恐嚇，也時常必須在高風險環境下執勤，因此勞動部將研擬實際作為支持勞檢員。

洪申翰說，他之前跟勞檢員進行對談，清楚了解到勞檢員的工作處境，也因為工作高壓，勞檢員流動率相當高，其實每一位勞檢員接受專業培訓後，都是非常重要的資產，他不樂意看到勞檢員遭受不合理的對待或壓力，希望接下來可以協助勞檢員在檢查現場更能應對，包括軟硬體配備、人員人事調配甚或交通，給予勞檢員更大的支持。

他強調，最重要的是不該讓勞檢員個人承擔執勤時的壓力，勞動部應該以團隊方式，循機制協助勞檢員面對壓力，目前已請職安署研擬相關規畫。

勞動部 勞檢 洪申翰

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