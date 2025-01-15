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勞工注意！春節9天連假 3種假加班費率一次算清楚

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
勞工團體邀求各黨加速推動增加國定假日天數之相關法案，並還給勞工7天假。圖／本報資料照片
勞工團體邀求各黨加速推動增加國定假日天數之相關法案，並還給勞工7天假。圖／本報資料照片

春節將至，企業仍有工作人員得堅守崗位，無法和家人團聚。南投縣社會及勞動局今天表示，今年春節共有9天連假，共有「國定假日」、「休息日」及「例假日」，資方應事先釐清假別計算，給付員工正確的加班費率。

社勞局說，按勞動基準法第37條規定：「內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假。」。今年農曆除夕至大年初三為應放假之日，也就是「國定假日」，如勞雇雙方原約定工作日適逢國定假日，應予放假且工資照給；國定假日如遇勞工法定例假及休息日者，應於其他工作日補休，補休日期則由勞雇雙方協商排定，並依規定給付出勤工資。

如雇主徵得勞工同意於國定假日出勤，工資應加倍發給，即指除原本約定照給工資外，得再加發一日工資。

今年春節假期，各假別加班費計算方式如下：

一、休息日如1月25、27、2月1日：前2小時加班費為1.34倍，第3至8小時為1.67倍，第9至12小時為2.67倍。

二、例假日如1月26日、2月2日：原則上不得使勞工出勤，但符合勞動基準法第40條第1項規定，並經勞工同意及主管機關核備後，即可在當日出勤，出勤薪資為2倍，並提供1日補休，加班工時第9至12小時費用為2倍計算。

三、國定假日如1月28日至31日），除夕至初三：出勤者享有雙倍薪資，超過8小時的加班費另依1.34倍至1.67倍計算。

各事業單位排班與營運方式多元，服務業、餐飲業等，國定假日或休假日期可能不一，可經勞工同意將國定假日與其他工作日對調實施，但應明確排出調移之休假日讓勞工了解，避免產生工資爭議。

加班費 國定假日

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