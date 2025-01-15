「台灣環境保護終身成就獎」選拔起跑 環團盼為後學之典範

環團上午在立法院舉行「台灣環境保護終身成就獎」選拔活動記者會，公布2025年第22屆全國NGOs環境會議將於今年3月20及21日兩天舉行，除了舉辦NGOs環境會議年度大會外，也將舉辦當地生態導覽走讀和專題演講，並宣布台灣重大環境新聞及台灣環境保護終身成就獎得主，記者會宣布活動內容並開始接受報名。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，全國NGOs環境會議平台建立至今已進入第22屆，召開會議的目的是讓關心台灣環境的NGO夥伴，透過環境會議讓關心議題可以反應給政府單位並建立溝通管道及平台。本屆活動自去年年中開始籌備，並已舉辦多場北、中、南、東及離島分區會議收集議題，目前已有超過四十個議題被提出。今年環境會議將首次到南部高雄馬頭山舉辦，具有特殊生態環境指標意義，更是希望藉此引起大家重視南部環境及南部重工業汙染問題，歡迎全國NGOs報名參加會議。